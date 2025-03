Steam Next Fest: 10 herlige demoer du ikke vil gå glipp av

HQ

Steam Next Fest Steam Next Fest har gjort sin store tilbakekomst. Det har gått noen dager allerede, men PC-spillere på Valves plattform har kunnet strømme til butikkfronten for å laste ned en rekke forskjellige demoer for å få en smakebit av utallige kommende videospill. Vi har også blitt med på den moroa, og har bestemt oss for å lage denne artikkelen for å rette søkelyset mot 10 titler du kanskje eller kanskje ikke allerede har vært klar over. Så hvis du forventer å se The Knightling , Shadowveil: Legend of the Five Rings, Tales of Seikyu, Solasta II og mer, må du bare nøye deg med våre eksisterende forhåndsvisninger.

Out of Sight

La oss starte med dette gåtefulle skrekkspillet. Kommer fra The Gang, Out of Sight følger den unge Sophie, som etter å ha blitt blind, finner seg i stand til å se hvor hun går gjennom øynene til bamsen sin. Ved hjelp av dette uvanlige perspektivet må Sophie navigere i ulike miljøer, løse gåter og til slutt unnslippe de samme personene som har tatt henne til fange. Hvis du liker Little Nightmares-lignende gåter og eventyr, er Out of Sight verdt å holde et øye med.

Ostrich Farm

Det er ikke mye å legge til om dette simuleringsspillet som tittelen ikke allerede uttrykker. Ostrich Farm er en tittel som handler om, vel ... oppdrett av strutser. Du må lage forskjellige innhegninger, avle opp en rekke forskjellige fugler, sørge for at de får mat og blir tatt godt vare på, og til slutt gjøre det mens du administrerer en samling simulerte systemer som følger med å drive en bisarr gård av denne typen. Tenk Planet Zoo, men i stedet for nesten alle dyr du kan forestille deg, er det bare strutser og flere strutser.

Post Trauma

Nok et skrekkspill. Red Soul Games' Post Trauma er et moderne overlevelsesskrekkspill som følger en hovedperson i forsøket på å unnslippe en skummel og foruroligende verden full av utfordrende gåter og skremmende fiender og vesener. Hvis du liker Silent Hill og Resident Evil spill, er dette et naturlig, om enn unikt, neste skritt, ettersom det byr på mange forbløffende problemer kombinert med en rekke kampmuligheter.

River Towns

En forunderlig bybygger med strategiske elementer. Frogsong Studios' River Towns er et herlig byggverk der målet med spillet er å skape en bred, kompleks og variert bydel på et lite spillområde som er definert av vannveiene som går gjennom det. Du må plassere ulike byelementer på den tilgjengelige plassen i et Tetris-lignende format, samtidig som du skal få byen til å fungere så effektivt som mulig. Hvis du skulle ønske at City Skylines hadde et mer arkade- og puslespillaktig format, er River Towns det rette for deg.

Lost in Random: The Eternal Die

Du kjenner kanskje Zoink Games' unike eventyrspill fra et par år tilbake, men det føles som om Stormteller Games' hack-and-slash-actionspinoff har blitt litt oversett. Lost in Random: The Eternal Die følger Queen Aleksandra mens hun og hennes die-ledsager Fortune tar opp kampen mot utfordrende fiender og forsøker å unnslippe et foruroligende rike, alt fra et isometrisk perspektiv. Med roguelike-elementer er dette i hovedsak hva du får hvis du kombinerer Hades med Lost in Random.

As We Descend

Hva får du hvis du krysser en roguelike, en kortstokkbygger og et strategispill? Box Dragon's As We Descend. Dette er en tittel som ber spillerne om å rekruttere og oppgradere styrker og bruke dem til å forsvare en by full av mennesker mot de demoniske kreftene som angriper den. Det bruker kortbasert mekanikk og kortstokkbyggingselementer for å servere en kampsuite som er mer kompleks og krevende enn enkel strategi, og til syvende og sist blir det hele til et spill som i praksis er Hearthstone møter RTS.

The Phantom

Hvem var den første utkledde tegneseriefiguren? Superman? Captain America? Batman? Feil, det var Phantom. Du er sannsynligvis ikke klar over det, da Phantom ikke har hatt en karriere som er på langt nær så vellykket som andre tegneseriefigurer, men det kan snart endre seg da Art of Play Interactive debuterer med et side-scrolling beat-em-up basert på The Ghost Who Walks. Hvis du liker spill som Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge eller Mighty Morphin' Power Rangers: Rita's Rewind, har dette lignende energi, bortsett fra med et større fokus på tegneseriestil og paneler.

Wheel World

Det var en gang kjent som Ghost Bike, men bestemte seg for å endre ansiktet litt for å bli Wheel World. Dette eventyrspillet fra Messhof handler om sykling og om å eksistere i et rike der eldgamle ånder streifer rundt i landet og liker å bo på sykler. I dette spillet kan du forvente å kappkjøre med andre syklister, utføre fantastiske triks og selvfølgelig redde verden fra ødeleggelse. Hvorfor skulle ikke det være tilfelle? Hvis du likte stemningen i Dungeons of Hinterberg og lurte på hvordan det ville fungere i en Riders Republic-lignende spillstruktur, er Wheel World et spill du bør holde øye med.

Dino Path Trail

Det ville vesten møter forhistoriske øgler. Jepp, Dino Path Trail er overlevelses-action-roguelike som du ikke visste at du trengte i livet ditt. Spillet går ut på å reise gjennom det amerikanske grenselandet, kjempe mot livsfarlige banditter og flykte fra kjøttetende dinosaurer, alt for å redde søsteren din. Med et isometrisk kameraperspektiv og Curse of the Dead Gods-lignende action, handler dette spillet om å utforske, forbedre utstyret ditt og ta på seg vanskeligere utfordringer uten å bli beseiret underveis og miste alt på grunn av roguelike-naturen.

RunOut - Hothead Paws

Hvis du elsket den nylige Party Animals og savner Fall Guys hype og har ventet på at et annet spill skal komme og fange noe som ligner på hva disse to oppnådde for festsektoren, så la oss introdusere RunOut - Hothead Paws. Dette spillet er for to til seks spillere, og det er et plattformspill der målet er å løpe gjennom hinderløyper og samle mynter, alt som søte dyrefigurer. Unødvendig å si, hvis du leter etter noe morsomt og underholdende for deg og vennene dine å spille, er RunOut absolutt verdt å ta en titt.

Har du sjekket ut Steam Next Fest? Ettersom festivalen fortsetter en kort stund til, må du huske å legge igjen forslag til lovende og spennende demoer i kommentarfeltet nedenfor.