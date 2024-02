Steam Next Fest er nå i gang, men det varer ikke lenge

HQ

Steam Next Fest er her, noe som gir spillere mange muligheter til å sjekke ut demoer for sine kommende favoritttitler. Men hvis du ønsker å få plass til et par demoer i en travel hverdag, anbefaler vi at du lager en prioriteringsliste.

Next Fest er bare tilgjengelig frem til 12. februar, noe som betyr at du sannsynligvis ikke rekker å sjekke ut absolutt alt som finnes å spille. Noen av de beste valgene våre når vi ser på hva som er tilgjengelig, er :



Dungeonborne



Pacific Drive



Stormgate



Millennia



Never Grave: Heksen og forbannelsen



Bakrommene



Disse burde gi deg en rekke opplevelser, men det er fortsatt hundrevis av spill å sjekke ut på Next Fest som helhet. Hvis du vil se dem selv, kan du klikke her og fortelle oss hva du vil sjekke ut.