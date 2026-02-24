Steam Next Fest er tilbake med flere demoer enn du kan håpe på å spille

HQ

Hvis du leter etter noe å spille denne uken, og fortsatt ignorerer etterslepet av spill i biblioteket ditt som stirrer på deg som en haug med uvaskede klær på soveromsstolen din, så har Steam heldigvis sluppet en ny Next Fest, som gir deg tilgang til et absolutt tonn demoer å grave deg ned i.

Steam Next Fest blir stadig mer overfylt, med så mange spill som kjemper om oppmerksomheten din og potensielle ønskelister. Hvis du ikke er en fan av AI-generert sludder på coveret også, kan du få en jobb med å sile gjennom det i alle simulatorene og generisk utseende key art som har litt for mye av et gult skjær, og minner deg på at det er laget av en maskin, ikke et menneske.

Det er altfor mange demoer til at vi kan liste dem opp, men av de spillene vi har klart å plukke ut så langt, er det noen få som kan vekke din interesse :





Primal Survival - overlevelseshåndverk hvor du spiller som en veldig tidlig homo erectus



Armatus - action-skytespill i tredjepersonsperspektiv der du sprenger demoner i et ødelagt Paris



Esoteric Ebb - D&Disco Elysium. Omtrent 50 % av hele spillet er tilsynelatende gratis i denne nye demoen



Penance - Oppslukende 2D-skrekksimulering med rytmisk bønnesangmekanikk



Giantfall - Attack on Titan hvis det var et base-byggende RTS og kjempene var mye mindre skumle



FFFF YOU MACHINE - et boomer-shooter som ser så prangende og raskt ut at du trenger zoomerreaksjoner for å spille



RatSpiderFrog - auto battler som høres litt ut som Mewgenics hvis vi bytter ut katter med rotter



Saint Slayer: Spear of Sacrilege - den beste bruken av alliterasjon jeg så i Next Fests line-up. Også et kult middelaldersk plattformspill av den gamle skolen



Far Far West - stilisert co-op PvE-skytespill med nydelig grafikk



Last Flag - capture the flag om det var et eget spill, laget av forsangeren i Imagine Dragons (det er ekte)



Det er selvfølgelig utallige flere spill å finne og spille, og du har frem til 2. mars til å sjekke ut disse demoene. La oss få vite hva du blir sittende fast i.