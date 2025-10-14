Steam Next Fest er tilbake med hundrevis av demoer du kan prøve

HQ

Hvis du av en eller annen grunn ikke har et massivt etterslep av spill å komme deg gjennom, eller hvis du bare vil ignorere det og prøve noe nytt, kan Steam Next Fest gi deg tilgang til hundrevis av demoer akkurat nå. Som det skjer så ofte, bestemmer Steam seg for å sette opp en festival med mange forskjellige demoer, noe som gir ivrige spillere tilgang til titler før de slippes, slik at spillerne kan få en bedre ide om hva de kan forvente seg.

Som nevnt er det hundrevis av demoer å gå gjennom når du åpner Steam Next Fest-siden akkurat nå, og ettersom festivalen avsluttes 20. oktober, er det ikke veldig mye tid til å spille dem alle. Hvis du vil ha en rask anbefaling basert på hva vi har fått øye på, har vi lagt ut 10 demoer av forskjellige sjangre nedenfor for å hjelpe deg med å fungere som en guide i kaoset av horder av demoer.



Tides of Tomorrow - Eventyr/valg er viktig



Cloudheim - RPG/Eventyr/Multiplayer



Ambrosia Sky - Action/Eventyr/Stilisert



Alle mann på dekk - Puslespill/Co-Op/Søt



Bru & Boegie: Episode 1 - Get da Milk! - Surrealistisk/Pek-og-klikk



Skate Story - Eventyr/Enspiller/Indie



Tears of Metal - Tredjeperson/Action/Roguelite



Hobby Horse: First Ride - Simulator/Funny



Servant of the Lake - Puslespill/Pek-og-klikk



Digested - Horror/Survival Horror



Det finnes selvfølgelig utallige andre spill du kan sjekke ut på Steam Next Fest hvis du vil bla gjennom demoene selv, og heldigvis ser det ikke ut til at vi kommer til å sile gjennom for mange roguelike kortspill i år, etter et par blikk på hjemmesiden.

La oss få vite hva du skal spille denne Steam Next Fest, og om du prøver ut noen av våre valg.