Steam Next Fest Februars mest populære spill er endelig ute

Plukk opp sverdet og gjør deg klar for magi, for PvPvE-fangehullskryperen Dungeonborne har endelig kommet. Etter flere spilltester, og etter å ha blitt det mest populære spillet på Steam Next Fest i februar i år, har Dungeonborne blitt sluppet løs på massene.

Som en gratis-å-spille-lansering vil spillerne kunne plukke opp denne Early Access-tittelen uten å åpne lommeboken. Elvis, hovedprodusent hos Mithril Interactive, sa følgende om beslutningen om å lansere i Early Access i en pressemelding: "Det er en mulighet for oss å fortsette å finpusse og balansere spillet sammen med vårt lidenskapelige samfunn. Forbedringene vi har gjort basert på tilbakemeldinger fra spilltester, er bare begynnelsen. Vi er forpliktet til kontinuerlig utvikling, slik at Dungeonborne blir den ultimate RPG-opplevelsen for både veteraner og nykommere."

Det er lagt til en rekke nye evner, klassedetaljer, plyndringsbiter og mer i Early Access-lanseringsversjonen av spillet. Hvis du vil bruke penger på Dungeonborne, er det en $ 9.99 Mithril Edition, som gir deg tilgang til to kosmetiske gjenstander.