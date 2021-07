Steam Next Fest vender tilbake i oktober

Forrige måneds Steam Next Fest bød på mer enn 700 forskjellige demoer og en gyllen mulighet for mindre spill å låne litt av rampelyset i kjølvannet av E3, hvor de store AAA-spillene var i fokus.

Det virket som at den originale festivalen skapte god oppmerksomhet rundt mange interessante titler og derfor er Valve nå klare med enda en omgang indietitler, da den neste Steam Next Fest går av stabelen allerede i begynnelsen av oktober, fra 1. til 7. for å være eksakt. Programmet vil igjen bestå av demoer, livesendinger og utviklerintervjuer.

Forrige uke presenterte Valve deres kommende Steam Deck, og det er ingen tvil om at mange indiespill vil passe utmerket til denne.