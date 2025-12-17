Steam Replay 2025 er her

HQ

På samme måte som vi oppsummerer lytte- og seerhistorikken vår med favorittappene våre, kan vi også se tilbake på et år når det gjelder tiden vi har brukt på spilling med Steam Replay. PlayStation har allerede gitt oss en oversikt over hvor mange timer vi har tilbrakt i sofaen, og nå vil Steam vise oss hvor mye bedre vi er enn medianbrukeren.

Seriøst, Steam-brukere, dere må spille flere spill. Medianbrukeren for Steam spilte 4 spill i år og låste opp 11 prestasjoner. Vi antar at dette viser at folk liker å spille spillene de har, og at de sjelden kaster seg ut i noe nytt. Dette bevises ytterligere av det faktum at bare 14 % av spilletiden ble brukt på spill som ble utgitt i år.

På din egen Steam Replay-side kan du se hvordan du brukte hver måned, hvilke spill du brukte mest tid på, og hvor du fikk de beste prestasjonene dine. Ta en titt på siden, og sørg for å fortelle oss hvordan det gikk med din Steam Replay i år.