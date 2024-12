Steam satte ny spillerrekord med over 39 millioner samtidige brukere

HQ

Det var først i september at vi kunne rapportere at Steam fortsetter å vokse med et nærmest skredlignende momentum, og har nådd over 38 millioner samtidige brukere. Få trodde at veksten ville stoppe - og bare tre måneder senere er det satt ny rekord.

Takket være SteamDB vet vi nå at det søndag kveld var svimlende 39 205 447 samtidige spillere innlogget. Det er praktisk talt en dobling på bare fire år, og det er selvfølgelig bare et spørsmål om tid før vi kan rapportere at over 40 millioner spillere var innlogget på samme tid. Kanskje allerede denne måneden, når folk har juleferie?

Spilte du selv via Steam på søndag og bidro til dette?