Steam setter nok en rekord i antall samtidige brukere og nærmer seg stadig milepælen på 42 millioner

PC-spill er fortsatt umåtelig populært, og beviset på det kan man se i tallene for antall spillere på Valves plattform, Steam. I løpet av helgen slo Steam nok en gang rekorden for samtidige spillere, da den klarte å nå det imponerende tallet 41 816 052 spillere på ett enkelt tidspunkt. Det er uklart når neste rekord vil bli satt, men det er ingen tvil om at det ikke vil ta lang tid før milepælen på 42 millioner blir overvunnet.

2025 var et enormt år for Steam da det i mars 2025 klarte å bryte 40 millioner samtidige spillermarkører og nådde hele 41.2 millioner spillere på en gang. Siden da flørtet det med høyere tall, spesielt på høsten, hvor oktober og november brakte topper på 41,6 og 41,5 millioner spillere. I løpet av de siste dagene, merkelig nok ikke i løpet av ferieperioden, men den første helgen etter nyttår, har det sett en ny topp og toppet 41.8 millioner spillere på en gang, den høyeste toppen hittil.

For å vise hvor stor Steam er, spiller i skrivende stund rundt 30 millioner mennesker spill på plattformen, noe som er et enormt antall sammenlignet med PlayStation 5, som nærmer seg 85 millioner konsollsalg hittil i livet. Er PC-spill kongen? Det er vanskelig å si noe annet, men kanskje vil de raskt økende prisene på komponenter som GPU-er og RAM endre på dette i fremtiden...