Steam setter ny rekord for flest samtidige aktive brukere

Steam har satt en ny rekord for flest samtidige aktive brukere, med 18,537,490 brukere online samtidig nå nylig. SteamDB skriver følgende på Twitter:

"Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!"

Til tross for at rekorden ble slått nok en gang, var det cirka en million færre spillere (5.8 millioner i motsetning til de 7 millionene da forrige rekord ble satt) som aktivt spilte et spill det øyeblikket rekorden ble satt.

Bruker du Steam mye? Og er du aktiv på Steam når du ikke spiller noe?