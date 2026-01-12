Steam setter ny rekord i antall samtidige brukere, og passerer 42 millioner for første gang

HQ

Det er ikke lenge siden vi rapporterte at Steam hadde satt nok en rekord i antall samtidige brukere, en bragd som vi bemerket at uten tvil ville bli slått snart, ettersom plattformen så frem til å overvinne den vanvittige bragden med å passere 42 millioner aktive brukere på en gang. Nå har den gjort nettopp det.

SteamDBs diagrammer viser at i løpet av helgen, søndag 11. januar for å være nøyaktig, registrerte Steam så mange som 42,042,778 42,042,778 brukere på en gang, noe som betyr at plattformen for første gang i sin lange og sagnomsuste historie har passert 42 millioner markører.

Denne toppen er uten tvil bare nok et skritt i den fortsatte dominansen til Steam, som sannsynligvis vil levere en ny all-time topp i løpet av de kommende ukene, hvis de siste trendene er noe å gå etter.

For et referansepunkt om hvor imponerende denne bragden er, er det verdt å huske at det er rundt 84 millioner PS5-er ute i naturen, og på grunn av geografisk spredning og spillertendenser, vil du sannsynligvis bare se en brøkdel av disse konsollene bli brukt samtidig. Med tanke på at PS5 er den bestselgende konsollen i den nåværende generasjonen for øyeblikket (Switch 2 vil uten tvil ha noe å si om det om ikke så lenge), viser dette bare hvor stort PC-spillpublikummet er. I hvert fall sammenlignet med konsoller, for mobilen er en gigant ulik alt annet...