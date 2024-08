Steam setter ny rekord med 37 millioner samtidige brukere

HQ

At Steam er den foretrukne plattformen blant PC-spillere kommer neppe som et sjokk, og til tross for konkurranse fra Epic, GOG og mange andre, fortsetter Gabes kongerike å vokse.

Nylig ble det satt ny rekord i antall samtidige brukere, med 37 millioner mennesker innlogget på plattformen på samme tid. Imponerende tall og betydelig mer enn nærmeste konkurrent Epic, som har en rekord på (nesten) 13 millioner samtidige brukere.

<strong>Hvilken bærerakett bruker du mest på PC, Steam, Epic, GOG eller noen andre?