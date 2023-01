Steam setter to imponerende rekorder

HQ

Siden ganske mange spill lanseres mot slutten av året er det ikke rart at Valve ofte kan skryte av unaturlig mange Steam-brukere rundt oktober og november, noe som gjør helgens milepæl litt overraskende.

Steamdb avslører at Steam denne timen satte ned rekord for antall brukere samtidig ved å ha over 33 millioner for første gang. Nærmere bestemt er rekorden i skrivende stund på 33,078,963 online brukere, og som om det ikke var var litt under en tredel av disse aktive i spill også. Dermed har Steam også satt rekord for aktive spillere samtidig ved å ha over 10 millioner for første gang. Dette siden 10,082,055 Steam-brukere spilte noe samtidig i går.

Ett av spillene som kan ta litt av æren for dette er det Among Us-inspirerte Goose Goose Duck som har blitt en ny viral hit med 605,694 spillere i går og 354,700 akkurat nå.