Steam slår ny rekord med 34,5 millioner samtidige brukere

Steam fortsetter å være en ustoppelig kraft i spillbransjen, og i år har selskapet nok en gang slått rekorden for samtidige brukere.

Ifølge SteamDB var hele 34,5 millioner brukere samtidig på plattformen denne helgen. Av disse spillerne spilte 11 146 564 et spill da rekorden ble slått.

De mest spilte spillene da rekorden ble satt, var Counter-Strike 2 (1,4 millioner), Dota 2 (727 000), PUBG (638 000) og Apex Legends (455 000).

I januar rapporterte vi at plattformen da hadde slått rekorden for samtidige spillere med 33 675 229 samtidige spillere. Dette representerer en økning på nesten 1 million på to måneder.

Takk, Eurogamer.