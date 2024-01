Steam slår rekord i antall spill utgitt i 2023

HQ

Det har mildt sagt vært et produktivt år på Steam når det gjelder antall utgitte titler. Faktisk har 2023 slått den tidligere rekordholderen, 2022, med litt over 2000 spill. Det har vært 14 531 utgivelser mot 12 562 året før, noe som ikke bare er mange spill, men også en økning på nesten 14 %.

Statistikken som ligger til grunn for rapporten er levert av Steamdb og inneholder data helt tilbake til 2006. Den gang ble det gitt ut langt færre spill på plattformen, og du kan enkelt se av diagrammet at det i gjennomsnitt ble gitt ut rundt 200-300 spill per år mellom 2006 og 2013. I dag slippes det i gjennomsnitt rundt 40 spill daglig, og på nyttårsdagen, dvs. 1. januar 2024, var tallet 36 nyutgitte titler.

Hvor mange av disse som faktisk er verdt å huske, er selvfølgelig en helt annen sak, men til tross for at vi nok kan anta at en stor del av tilbudet i beste fall kan klassifiseres som middelmådig, lever vi i en fantastisk tid for spill, der utviklere av alle mulige proporsjoner får muligheten til å gjøre sine kreasjoner tilgjengelige for de brede massene. La oss håpe at det slippes minst like mange spill på Steam i 2024, slik at vi kan melde om ny rekord neste år også.