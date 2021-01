Steam slår rekord med 25 millioner brukere online samtidig

Du ser på Annonser

Selv om det har kommet en del konkurrenter på PC-distribusjonsmarkedet, er Steam en gigant som er vanskelig å slå. Stadig slår Valve deres egne rekorder for antallet aktive samtidige spillere på tjenesten, og nylig har de gjort det igjen.

Som SteamDB avslører skjedde dette 2. januar med over 25 millioner spillere online på Steam samtidig.

7,4 millioner av disse spilte på daværende tidspunkt, men alle 25 millioner var "aktive". Ser man på grafen viser tjenesten stabil vekst de siste par årene, og det til tross for konkurranse fra blant annet Epic Games.

