Steam-sommersalget er offisielt i gang

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I store deler av Europa føles det virkelig som sommer, med den konstante varmen som herjer, men for spillere over hele verden vet dere at det offisielt er på tide å trekke ned persiennene og skru på viften når Steam inviterer dere til å bruke penger på den stadig voksende spillbunken deres. Steam Summer Sale, Valves største rabattkampanje på den digitale plattformen, er her.

Steam-sommerutsalget varer fra nå og frem til 9. juli, så det er god tid til å vente på lønningsdag eller sjekke ønskelisten din og bestemme hva du vil kjøpe. Ingen av rabattene vil forsvinne de neste par ukene, og vi har noen gode tilbud å se nærmere på.

Nok en gang vil spillere kanskje kritisere Steam Summer Sale for å ha valgt en bredere tilnærming med færre store tilbud, men du kan fortsatt kjøpe Cyberpunk 2077 med 70 % rabatt, og få utvidelsen Phantom Liberty med 40 % rabatt også. Battlefield 6 er til halv pris, det samme gjelder Call of Duty: Black Ops 7, og det er en enda større rabatt på Monster Hunter Wilds.

Når det gjelder noen av årets spill, får Mixtape sin første rabatt, og Resident Evil Requiem er også på tilbud. Nioh 3 er 30 % billigere, Zero Parades har rabatt, og blir dobbelt så billig hvis du kjøper Disco Elysium sammen med det. Apropos Disco Elysium: Spillet som kombinerer det med D&D, Esoteric Ebb, har også fått rabatt. Du kan sjekke ut alle tilbudene her, og hvis du utforsker «Discovery Queue», kan du også få tak i noen klistremerker med sommertema. Noe selv for de som lover at de skal være snille og ikke kjøpe noe ... ennå.