Steam-spill faller i pris mens konsolltitler presser mot $ 80 - eller mer

Mange reagerte da det ble avslørt at Mario Kart World på kassett ville koste 80 dollar, noe som var ti dollar mer enn det dyreste Nintendo-spillet til dags dato. Men dette er bare ett av mange eksempler på hvordan prisene på videospill har steget jevnt og trutt de siste to generasjonene, med selskaper som Activision Blizzard, Sony og Take-Two i spissen.

De fleste er klar over at PC-spill er billigere, men hvor stor er egentlig forskjellen, og hvor mye har den økt? Nyhetsbrevet GameDiscoverCo (via Polygon) har nå forsøkt å finne ut av det, og konklusjonen er overraskende. Det viser seg nemlig at mens prisene på videospill stadig øker, faller prisene på PC-spill.

Medianprisen på de mest solgte titlene på Steam har falt med omtrent 20 % mellom februar 2023 og høsten 2025, mens gjennomsnittsprisen har falt med 2 %. Det ser ut til at folk i økende grad kjøper billigere spill som Hades II, Hollow Knight: Silksong og Rematch.

Lansering av dyrere spill gjør det vanskeligere å finne nye kunder, og rapporten peker på at mange titler derfor har lanseringskampanjer med lavere priser ved lansering for å få fotfeste.

PC-markedet beveger seg dermed mot rimeligere og mer fokuserte spillopplevelser, mens konsollspillerne i hovedsak flokker seg rundt såkalte AAA-spill, som ofte kan koste tre ganger så mye penger - og som likevel er fulle av mikrotransaksjoner og sesongkort.

Å kjøpe en PC koster en god slant, men for dem som kjøper mange spill, kan det til syvende og sist gå i null - eller til og med bli billigere med en PC, og det er derfor AAA-utgivere og konsollprodusenter sikkert holder et øye med Steam Machines med en kombinasjon av frykt og interesse.