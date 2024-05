Steam-spill fjernes fra Tesla-biler

HQ

For to år siden ble det kunngjort at Tesla Model S og X ville få Steam-støtte, noe som gjorde det mulig å spille spill som Cuphead og The Witcher 3: Wild Hunt på bilenes infotainmentsystemer. Men av en eller annen uklar grunn har Tesla nå endret syn på dette, og via Electrek.co avsløres det at denne funksjonen blir fjernet uten videre varsel.

Alt som nye Tesla-eiere har blitt fortalt om årsaken er:

"Tesla oppdaterer spillcomputeren i Model X, og kjøretøyet ditt er ikke lenger i stand til å spille Steam-spill. Alle andre underholdnings- og appfunksjoner er upåvirket."

Nå tviler vi på at muligheten til å spille Steam er en deal-breaker for de som er opptatt av elbiler, men det er litt skuffende å miste funksjonen - som ser ut til å forbli med biler som allerede har den.

Hva tror du er årsaken? Trafikksikkerhet, svakere maskinvare, spare penger, utløpte kontrakter eller noe annet?