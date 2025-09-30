Steam starter høstsalget med store rabatter

HQ

En ny sesong har kommet, og Steam feirer med nok et stort salg. Steam Autumn Sale startet i går kveld, og har rabatter på massevis av spill, fra indie-darlings til store AAA-giganter.

Fra nå og frem til 6. oktober kan du få rabatter på store spill som 20 % rabatt på Stellar Blade, 40 % rabatt på Assassin's Creed Shadows, 30 % rabatt på R.E.P.O., 33 % rabatt på Doom: The Dark Ages, og du kan til og med få rabatt på Valve's Steam Deck. Dessverre er det bare 20% avslag på 256 GB LCD-modellen i stedet for en OLED-modell, men det kan fortsatt påvirke noen brukere.

Valve har blitt kritisert de siste årene for ikke å få de store salgene til å føles som ordentlige arrangementer. Tilnærmingen pleide å være at visse spill fikk store rabatter, mens andre kunne bli stående til full pris på gitte dager i et salg, mens det nå er en bredere taktikk der stort sett alt har en salgspris, men nesten ingenting føles som et massivt røverkjøp før det går år.

I det minste kan vi fortsatt få noen eksklusive Autumn Sale 2025-klistremerker via Steam Store. Ved å utforske køen din kan du få opptil ni klistremerker, så selv om du ikke faller for de lommebok-tømmende triksene til et nytt Steam Sale, kan du fortsatt få noe ut av det.