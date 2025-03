Steam-vårsalget har offisielt begynt

HQ

Tiden er inne igjen for Steam til å teste viljestyrken vår når de tilbyr noen store rabatter i Steam Spring Sale. Fra AAA-titaner til indie-darlings, mange spill har blitt satt på spesialtilbud under salget, som løper fra nå til 20. mars.

Hvis du ønsker å legge til enda en tittel til etterslepet ditt, kan det være sjansen nå. Elden Ring er 40% avslag, men dessverre er ikke fjorårets utvidelse på salg. Cyberpunk 2077 er 60% avslag, og DLC Phantom Liberty er også 25% avslag. Dragon Age: The Veilguard er hele 50% avslag, selv om du kunne ha fått det gratis på PlayStation Plus hvis du er en multiplattformspiller. For virkelig billige spill kan du få Undertale for under £ 1, og Sleeping Dogs for £ 2. Hvis du har ventet eller gått glipp av noen moderne klassikere som disse, kan det være lurt å sjekke dem ut.

Selv om disse salgene kommer ganske regelmessig nå, og du vil kunne finne en rabatt på det meste av ønskelisten din når de gjør det, vil noen Steam-brukere ønske seg mindre spill som har større rabatter, da det ser ut til at vi ser de samme prisene igjen og igjen under disse store salgene. Men når du får så mange solide tilbud via Steam (Epic Games har også et salg på også hvis du er så tilbøyelig), er det vanskelig å klage.