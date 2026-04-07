Steam vil snart fortelle deg hvilken FPS du vil få i et spill før du kjøper det

Hvis du ikke har den nyeste GPU-, CPU- og RAM-kombinasjonen i disse dager, kan det være en risiko å kjøpe de nyeste utgivelsene i Steam Store. Intel Arc-brukere fant ut at de ikke kunne spille Crimson Desert ved lanseringen, for eksempel. Imidlertid kan Valve være ute etter å endre risikoen ved å kjøpe helt nye spill ved å fortelle deg hvor godt riggen din skal kunne kjøre dem.

Som oppdaget av TheGamer, kan et nytt system utviklet fra data samlet inn av brukere som velger å dele sine framerate-data, vise deg frameratene til andre Steam-brukere med lignende rigger og GPUer. Det blir sett på som en "framerate-estimator", slik at du kan se hva slags ytelse du faktisk kan forvente, selv om riggen din treffer minimums- eller anbefalte spesifikasjoner på et spills butikkside.

Dette kommer ikke til å være en kur for ytelsesestimater, da selv om noen kjører nøyaktig de samme maskinvarespesifikasjonene som deg, kan ting som spillinnstillinger, bakgrunnsapplikasjoner og mer hindre eller hjelpe ytelsen til en PC. Likevel kommer dette til å være utrolig nyttig for alle som lurer på om riggen deres virkelig kan kjøre Black Myth: Wukong, Crimson Desert eller Cyberpunk 2077.

I skrivende stund er FPS-datainnsamlingen bare tilgjengelig i Steam-betaen. Det er ingen fastsatt utgivelsesdato for FPS-estimatoren, men spekulasjoner peker på at det kanskje er en funksjon som er inkludert i den etterlengtede Steam Machine, som skal lanseres senere i år.