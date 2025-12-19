Steam Winter Sale er live nå med rabatter på noen av 2025s beste spill

HQ

Det er sannsynlig at du allerede er klar over dette, ettersom Steam sannsynligvis pinget pokker ut av telefonen din og sa at stort sett alle spillene på ønskelisten din var på salg. Det er den tiden av året folkens, Steam Winter Sale er over oss.

Mens Steam-sesongsalg tidligere har fått litt kritikk for ikke å inneholde store spill med store rabatter, ser det ut til at Steam Winter Sale 2025 bryter den trenden, ettersom vi ser noen av årets største hits få rabatter. Hades II, Elden Ring: Nightreign og Split Fiction er 25% avslag. Battlefield 6 er 30% avslag.

Kingdom Come: Deliverance II er hele 50% avslag, og årets mest vinnende spill, Clair Obscur: Expedition 33, er 20% avslag. Andre hits fra 2025, som The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Absolum, Tainted Grail: The Fall of Avalon, Digimon Story Time Stranger og mange flere er på salg, inkludert flotte spill fra fortiden som du kan plukke opp for prisen av et måltid. Selv om du ikke skal kjøpe noe, kan du også delta i avstemningen i Steam Winter Sale for å kåre årets favorittspill.

Ta en titt på hele Steam Winter Sale her, og la oss få vite om du planlegger å unne deg selv noe før jul.