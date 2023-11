Steams høstsalg starter neste uke

HQ

Ventetiden på Steam Autumn Sale er snart over! Den 21. november vil brukerne kunne dra nytte av "titusenvis av rabatterte spill".

For å bidra til å øke spenningen har Steam lagt ut teaseren nedenfor, som gir en sniktitt på noen av spillene som vil bli rabattert. Noen av spillene som nevnes her er Starfield, Valheim, Marvel's Spider-Man: Miles Morales og The Last of Us Part 1.

Steam Autumn Sale avsluttes 28. november kl. 18.00 GMT/19.00 CET.