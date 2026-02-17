Steams mangel på moderering gjør det til en "slagmark", ifølge utviklere

HQ

Steams moderering har nok en gang blitt kritisert av utviklere og kuratorer for ikke å forhindre trakassering, fordommer og misbruk. Forum og spesielt anmeldelser blir fremhevet som steder der brukere kan legge ut kommentarer eller uttalelser som strider mot Steams retningslinjer, uten at disse innleggene blir fjernet.

I en rapport fra The Guardian snakker redaksjonen med en rekke utviklere og kuratorer for å få et bilde av hvordan Steam er i ferd med å bli det en utvikler kaller "slagmarken for en slags kulturkrig". Nathalie Lawhead, en uavhengig utvikler fra USA, måtte snakke personlig med en Valve-ansatt for å få fjernet en anmeldelse av spillet sitt, etter at den refererte til anklagene om seksuelle overgrep i 2019.

Andre steder kan fellesskap og kuratorlister som fremhever bestemte grupper eller kulturer, for eksempel anti-LGBTQ+-representasjonssider som "NO WOKE", legge ut diskusjonstråder som ofte utvikler seg til samtaler som bringer uoppriktig negativitet til spillene vi ser i dag. En utvikler tok opp en bestemt kurator de hadde blitt utsatt for, som følger utviklere for å se om de sørget ordentlig over den høyreekstreme stemmen Charlie Kirk etter hans død.

Valve har blitt kritisert for ikke å moderere disse diskusjonene, men det nevnes at Steam-eieren sannsynligvis ikke ønsker å bli sett på som en sensur av sin egen plattform. Det hender at kommentarer blir fjernet, ettersom Valves retningslinjer ikke tillater "krenkende språkbruk eller fornærmelser", samt "diskriminering", det er tydelig at tilfeller av disse får lov til å bli liggende på Steam, tilsynelatende oftere enn de blir fjernet.