Steams sommersalg er i gang

Trenger du noe å spille i sommer har du nå en gyllen mulighet for å finne hva du trenger (og sikkert også enda mer), da Steam har startet deres årlige sommersalg.

Steam Summer Sale begynte allerede i går kveld, og som vanlig er det tusenvis av spill på tilbud. Det inkluderer både helt nye utgivelser som Mass Effect Legendary Edition (17% rabatt) og Cyberpunk 2077 (33% rabatt), samt klassikere som kan kjøpes til meget lave priser. For under 10 kroner kan du for eksempal få Thiev: Deadly Shadows eller Just Cause.

Salget varer frem til 8. juli.