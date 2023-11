SteamWorld Build

HQ

Jeg klarer ikke å sette fingeren på om det er ville vesten-temaet, robotbefolkningen, det faktum at byens borgermester er et barn som heter Astrid, eller at vi graver etter utenomjordisk teknologi som gjør dette unikt. The Station har virkelig jobbet hardt for å finne et interessant oppsett og holde spilleren engasjert. Man kan si at tittelen er delt i to komponenter, den ene er en klassisk tilnærming til sjangeren, ikke ulikt The Settlers eller Anno, og den andre er en Dungeon Keeper-inspirert tilnærming. Begge disse spiller sammen med fortellingen og skaper til sammen en interessant helhet. Det eksisterer i det samme universet som alle andre titler som heter SteamWorld.

Det starter med at du bygger opp en liten by rundt en gammel, forlatt gruveby. Ved å plassere ut hus, veier og andre nødvendigheter kan du få befolkningen til å vokse. Dette gjør at du kan oppgradere innbyggerne til mer spesialiserte roller, og med nye dyktige spesialister kan du utvikle byen enda mer. Det er et must for byen din å ha tilgang til de mest avanserte bygningene. Et tidlig eksempel på dette er at du trenger ingeniører til å reparere gruven slik at du kan begynne å grave etter teknologi. Mye av tiden din vil gå med til å kompensere for tapet av innbyggere i spesialistroller. Når du oppgraderer en innbygger, forsvinner den fra sin eksisterende kategori, og du må da kompensere ved å bygge flere hus for å få tilbake innbyggerne, og disse har også ulike behov som skal tilfredsstilles.

Den nye borgermesteren heter Astrid.

Hvis du vil oppgradere innbyggerne, må de være fornøyde i sin nåværende situasjon. For å gjøre det må du bygge visse bygninger som igjen trenger visse ressurser. Akkurat som i The Settlers er det ikke nok å bygge én bygning for én ressurs, du må bygge flere bygninger etter hverandre. Hvis byen trenger tømmer, bygger du både et sagbruk og en bygning som feller trær, og så trenger du en bygning for å lagre ressursene i nærheten av arbeidsplassen. Det er sjelden vanskelig å sette opp disse kjedene hvis du har spilt lignende titler før, for du kjenner dem igjen. Brukergrensesnittet gjør det enkelt å finne bygningene du trenger i menyene. De er kategorisert på en strukturert måte, og jeg følte aldri at jeg måtte jobbe mot brukergrensesnittet, og det er i mine øyne noe av det viktigste med et spill.

Dette er en annonse:

I byen din er det alltid en jernbane der togene passerer regelmessig. Ved hjelp av den kan du kjøpe og selge gjenstander. Disse kan brukes i bygninger for å øke produksjonen og andre interessante ting, og gjenstandene du kjøper varierer i funksjon og pris. Jeg følte ikke at de var en nødvendighet for at byen min skulle lykkes.

Historien gir deg kontekst for alt du gjør, og den er både litt annerledes og sjarmerende (du kan slå den av i hovedmenyen når du starter et nytt kart om du vil). Du styrer ikke mennesker, men roboter som leker ville vesten, og de snakker med aksent og bruker typiske ord vi forbinder med dette temaet. Hele verdensbildet deres er en eneste stor stereotypi av den tidsperioden, og jeg syntes det ga robotene litt mer menneskelighet. Hvis du har spilt et SteamWorld-eventyr før, vet du nøyaktig hva du kan forvente.

Kartene åpner seg etter hvert, og du får vanligvis litt mer plass til å utvide byen din. Når det gjelder størrelse, kommer det ikke i nærheten av Cities Skylines eller Anno-serien.

Den mest interessante delen av prosjektet er verken historien eller konstruksjonen over bakken. Jeg syntes det var under bakken at tittelen virkelig tok av. Med en Dungeon Keeper-inspirert tilnærming bygde jeg gruveganger og gravde etter gull. Du markerer vegger slik at arbeiderne dine kan grave, og ved å skape overflater kan du bygge hvileplasser for gruvearbeiderne eller andre bygninger. Undergrunnen er ikke alltid stabil, og kollapser kan skje, så for å beskytte arbeiderne dine kan du bygge søyler for å styrke veggene og redusere risikoen for kollaps. Du må være forsiktig, for det er ikke bare jord og skatter der nede. Det finnes fiender og andre farer du må beskytte deg mot. Det betyr at det foregår kamper under jorden.

Dette er en annonse:

Jeg føler meg fornøyd etter å ha gravd min siste gruve. Det er veldig lite å klage på. Det er sømløst å veksle mellom undergrunnen og byen din. Grafikken er tiltalende, og oppsettet er underholdende. Du vil ikke finne en avansert bybygger, men en munter, fortellingsdrevet opplevelse med stram spillmekanikk. Alle karakterene gjør en god jobb, og gameplayet er enkelt, men fungerer. Jeg har ikke engang noe imot at musikken knapt er en faktor. Noen ganger er det nok for meg, spesielt når det som tilbys ellers er bra. Selv om man kan kritisere at du bare får fem kart, er de varierte nok til å holde deg opptatt i minst 10-15 timer. Det kan være alt fra en tørr prærie til et område fullt av dinosaurbein, og kartene er veldig raske å fullføre hvis du vet hva du gjør.

Når beboerne er fornøyde nok, kan du oppgradere dem til en ny klasse. De har i sin tur sine behov å dekke før du kan oppgradere dem igjen.

Selv om det mangler kompleksiteten du finner i Anno eller The Settlers, står det på egne ben med en unik setting og velutviklet spillmekanikk. Selv om musikken ikke skinner, ser det visuelt innbydende ut og humoren er fornøyelig, men i sin nåværende tilstand kan det ikke tilby den samme gjenspillingsverdien som konkurrentene. Det er likevel en hyggelig og godt laget bybygger. Skulle du gå lei av det noe magre innholdet, har du nok likevel fått nok timer ut av det. Jeg kan anbefale det til de som er nye i sjangeren eller på jakt etter noe litt annerledes, men du blir ikke lenge om du er ute etter kompleksitet og utfordringer.