SteamWorld Build får en gratis juleoppdatering

Det er bare to uker til jul, og mange dataspill har allerede lagt til ulike typer julefestligheter. Et av dem er det nylig utgitte SteamWorld Build, som nå har byttet ut den støvete ørkenen med et knallhvitt vinterlandskap i oppdateringen Jingle Bolts.

Det finnes også flere andre høytidstemaer, som at innbyggerne i gruvebyen din kan pynte seg til jul, og til og med ting du kan bygge. Ettersom spillet kommer fra en svensk utvikler og utgiver er det selvfølgelig en stor julegeit, men også andre ting som sukkerrørsgjerder og det obligatoriske juletreet.

Oppdateringen er gratis for alle formater, og utvikleren skriver at det er "flere oppdateringer planlagt i 2024" for andre høytider. Sjekk ut Jingle Bolts-traileren nedenfor, og glem ikke å lese anmeldelsen vår av spillet, der vi forklarer hvorfor du bør sjekke det ut.

SteamWorld Build er tilgjengelig for PC, PlayStation, Switch og Xbox. Det er også inkludert i Game Pass.