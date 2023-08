SteamWorld Build får en offisiell lanseringsdato

HQ

SteamWorld Build ble annonsert i januar, og en spillbar demo ble lansert samme dag. Som navnet tilsier, er dette en mer strategisk bybyggervariant av SteamWorld-universet, og responsen på demoen har vært overveldende positiv.

Nå har Thunderful Publishing bestemt seg for en lanseringsdato for spillet til både PC og konsoller (PlayStation, Switch og Xbox), og det viser seg at det blir en av de siste store premierene i 2023 når det kommer 1. desember. Selv om dette vanligvis er en sjanger som spilles best på PC, sier Thunderful at det vil være like bra for konsollene. Det er også bekreftet at det blir en Game Pass-tittel fra dag 1.