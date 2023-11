SteamWorld Build kommer til Xbox Game Pass på dag én

HQ

The Station har kunngjort at de kommer til å bidra til å styrke Xbox Game Pass når SteamWorld Build debuterer i desember. Simuleringsspillet blir offisielt en del av Xbox Game Pass -porteføljen fra dag én, når det lanseres 1. desember.

Som avslørt i et Xbox Wire-blogginnlegg med et intervju med Brjann Sigurgeirsson, sjef for SteamWorld-serien, viser artikkelen også hvordan det neste SteamWorld-spillet kan komme til å se ut:

"Jeg tror The Station har bevist at vi kan ta SteamWorld i alle retninger. Det finnes en intern spøk om at det neste spillet bør være en datingsimulator. Og det er en spøk helt til vi... lager det spillet."

SteamWorld Build kommer også til PC, PlayStation og Nintendo Switch når det lanseres om et par uker.