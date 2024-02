SteamWorld Headhunter kan bli kansellert

HQ

SteamWorld-serien har alltid vært interessant og bydd på flere gode spill i ulike sjangre. Et av de mest interessante kommende prosjektene er SteamWorld Headhunter, som etter planen skulle lanseres i løpet av høsten, og da det ble annonsert i 2021 beskrev Thunderful Games det som "et stilisert og fargerikt tredjepersons co-op-actioneventyr med en halsbrekkende vri".

Dessverre ser det ut til at vi kanskje aldri kommer til å få spille det. Som analytikeren MauroNL bemerket, var spillet plutselig helt fraværende fra utgivelseslistene deres i den siste kvartalsrapporten. Samtidig noterte utgiveren "registrerte nedskrivninger på 48,7 millioner dollar i goodwill og 9,5 millioner dollar i aktiverte utviklingskostnader", som et tegn på at minst ett større prosjekt har blitt kansellert.

Offisielt er spillet nå "satt på vent", og dessverre er det stor risiko for at det ikke blir utgitt. Ta en titt på de tre konseptbildene nedenfor, og la oss krysse fingrene for at spillet fortsatt kan reddes.