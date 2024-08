HQ

Vi må virkelig verdsette folkene hos Thunderful Development for arbeidet de gjør med SteamWorld-serien. Denne mindre serien har mer dybde og variasjon enn mange AAA-teltstenger, og det er på toppen av å levere stramme og engasjerende opplevelser også. Steamworld Heist II Som jeg antydet i min siste forhåndsvisning, er SteamWorld en annen fortsettelse av denne formen.

Heist II tar opp tråden etter hendelsene i det første spillet, og følger Captain Leeway og hans mannskap av Steambots mens de utforsker Great Sea og prøver å finne ut hvorfor ferskvannet som er nødvendig for å overleve, plutselig har blitt giftig og en ledende årsak til rust. Denne reisen tar mannskapet i den mobile ubåten deres til forskjellige biomer, hvor de møter farlige pirater, unngår marinen og stadig blir bedre og kraftigere gjennom ulike oppgraderingssystemer.

Som i det originale spillet dreier spillopplevelsen seg for det meste om turbasert strategikamp der du styrer Steambot-mannskapet ditt i kamper mot ulike fiendetyper. Dette er en veldig enkel kampsuite der hver figur har minst to handlinger per tur (det kan være flere med visse kombinasjoner av evner) for å bevege seg og skyte, eller kaste en granat og bruke en evne, eller bevege seg og lade om et våpen, for eksempel. Kjernedesignet er veldig enkelt å forstå, men det blir plutselig mer utfordrende å mestre når du legger til miljømessige farer, ekstra utfordringer og mål, varierende fiendetyper, unike karakterklassetyper og -evner, og så videre. Selv om du bare trenger rudimentære kunnskaper om strategi for å få en fot innenfor på Heist II, må du ta deg god tid, bevege deg og slå til strategisk og gjøre alt du kan for å unngå at Steambots blir skrotet i kamp for å overvinne noen av de siste nivåene og de mer krevende aktivitetene.

Det er riktignok ikke så farlig å miste en robot i kamp, for de vil ganske enkelt være tilgjengelige igjen etter en hvileperiode etter en av spillets dagssykluser, men siden hvert nivå har en rekke stjerner å samle, vil du ikke miste en stjerne fordi du ikke klarer å beskytte en av robotene dine i kamp. Det kan virke enkelt nok, men hvis du også har dårlig tid, eller må plukke opp episk tyvegods, eller klare en ekstra utfordring samtidig som du fullfører hovedmålet, blir det plutselig mye mer stressende. Og du trenger stjerner, ettersom nye deler av verdenskartet og historien ofte er låst bak hvor mange stjerner du har samlet i hver region.

Når det gjelder utforskningen utenfor kampene, er dette hovedområdet der Thunderful tilsynelatende har tatt et stort steg fremover sammenlignet med det første spillet. Nå kan du fritt reise rundt på et oververdenskart ved hjelp av ubåtkjøretøyet ditt for å oppdage hemmeligheter, kjempe mot fiendtlige skip som patruljerer bølgene i sanntidskamp, og rett og slett for å bevege deg til og fra nivåer. Det er en god idé, men jeg føler at den har gått litt i vasken, for mangelen på et minimap gjør at du lett kan gå deg vill og må åpne verdenskartet manuelt for å finne ut hva du skal gjøre videre. Et rudimentært minimap ville gjort underverker her.

Ser vi på tilpasnings- og progresjonssuiten, har Thunderful nok en gang gjort en ganske god jobb. Måten du kan øke en karakters ekspertise med en klasse gjennom erfaring opptjent gjennom kamp og deretter bytte den karakteren til en annen klasse ved å endre det utstyrte hovedvåpenet for å øke ekspertisen deres andre steder, og deretter kombinere evnene til begge klassene slik at du kan få en best-of-both worlds-tilnærming er helt utmerket. Du kan blande de klare styrkene til den høymobile Flanker med den frontlinjede Brawler, eller du kan lage noe merkeligere som for eksempel en Sniper utstyrt med byggbare Engineer elementer i stedet. Valgmulighetene her betyr at det ikke er noen alvorlige skinner som begrenser laget du lager eller karakterene du ønsker å rekruttere, noe som forsterkes av det faktum at alle karakterer kan bruke alle våpen og utstyre alle gjenstander/forbruksvarer. Byggingen i dette spillet er så enkel, men bred at det virkelig er prisverdig.

Så er det estetikken. Thunderful har hatt mange år på seg til å foredle SteamWorld-temaet, og i Heist II får vi nok et eksempel på hvor langt de har kommet. Til tross for at det ikke er noen muntlig dialog (noe som er litt skuffende med tanke på hvor mange SteamWorld-spill det har vært), har hver eneste figur likevel så mye sjarm og en dyp personlighet. Verden er likedan, med tonnevis av detaljer og en atmosfære som føles utrolig livlig, spesielt når du besøker hub-steder og det nyeste lydsporet fra Steam Powered Giraffe begynner å spille, og leverer shanty- og nautiske toner som tilfører det ekstra nivået av autentisitet. Du kan ikke annet enn å forelske deg i estetikken.

Det er imidlertid noen få andre voksesmerter, men dette er for det meste mindre elementer som kan gjøre spillet litt mer raffinert hvis det blir tatt tak i. Muligheten til å oppheve bevegelseshandlingen til en karakter før de ser ut til å forårsake skade eller avslutte sin tur når de er i kamp, ville gjøre kontrollsystemet mindre av en frustrasjon å håndtere til tider. Siktmekanikken i kamp kunne også trenge litt arbeid, spesielt når du bruker snikskytterrifler som lar deg lande noen sprø rikosjettskudd - eller i det minste ville det gjort det hvis siktet ikke ofte ble tilbakestilt hvis du beveger deg litt ut av rammen ... Men igjen, dette er mindre ulemper som bare fører til mindre frustrasjoner, da det for det meste ser ut til at Thunderful har levert en velbalansert, variert og underholdende oppfølger i Heist II.

Det er nok ingen stor overraskelse for mange å høre at Steamworld Heist II er et ganske utmerket strategispill, med tanke på at det første spillet også var fantastisk. Thunderful har levert en oppfølger som føles som en videreutvikling av formatet som gjorde det første spillet så spesielt, med en rik estetikk, flotte bygge- og progresjonssystemer, tette kamper, bedre utforskning og den typiske SteamWorld-sjarmen som også kryper ut av hver eneste sprekk. Enten du er SteamWorld-fan eller ikke, bør du ta en sjanse med Heist II.