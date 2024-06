Steamworld Heist II: August kan allerede ha en vinnende indie

HQ

SteamWorld-serien har blitt beryktet for å stadig utfordre hva vi forventer av spillene. Vi har hatt tårnforsvarstitler, metroidvaniaer, plattformspill, og nå i august kommer nok et turbasert strategispill i Steamworld Heist II. Dette spillet tar opp tråden etter hendelsene i originalen, og dreier seg om Captain Leeway, etterkommeren til den legendariske oppdagelsesreisende og hovedpersonen i det første spillet, Captain Piper Faraday, og gir spillerne i oppgave å spenne på seg støvelstroppene og begynne å slåss i et forsøk på å skrive denne yngre kapteinens navn inn i historien sammen med sin forgjenger.

Lanseringen er planlagt til 8. august, og jeg har hatt sjansen til å sjekke ut en haug med Steamworld Heist II som en del av et forhåndsvisningsvindu som inkluderte en kort smakebit under Summer Game Fest i Los Angeles tidligere i måneden. Jeg skal snart komme inn på de detaljerte detaljene, men la meg bare begynne med å bekrefte og avkrefte eventuelle bekymringer du måtte ha; Steamworld Heist II tegner til å bli en skikkelig fest.

Originalens karakteristiske gameplay, som kombinerer turbaserte bevegelser og angrep med sikte og massevis av miljøødeleggelser, har blitt bevart og forbedret denne gangen. Spillet føles intuitivt og enkelt å sette seg inn i, men med massevis av dybde og spillerstyring som gjør at du kan være kreativ med hvordan du takler kampene. Du kan ta den direkte ruten og bruke dekning for å beskytte steambots mens du lander klare og sikre skudd for å fjerne trusler på din vei, eller du kan bruke rikosjetterende elementer og etsende eller ødeleggende tønner for å ta ut grupper av fiender eller nøytralisere en trussel som er utenfor den umiddelbare skuddlinjen. Grunnspillet er så enkelt og lettfattelig som det kan bli, men Thunderful Development gir deg muligheten til å tilføre litt stil til spillet ditt med disse mer finurlige mekanikkene.

Utviklingsteamet har også tatt denne enkle, men likevel dype tilnærmingen og forsøkt å innlemme den overalt i dette spillet. Progresjonen og oppgraderingspakken føles enkel, samtidig som den har en viss velkommen kompleksitet. Du kan rekruttere alle slags forskjellige roboter til å bli med i ditt swashbuckling mannskap, som hver og en passer inn i en av en rekke unike jobbtyper som kan forbedres og forbedres ved å tjene erfaring fra å fullføre nivåer. Når du forbedrer en jobb, låser du opp oppgraderinger fra et enkelt ferdighetstre som enten kommer i form av nye evner eller passiver som forbedrer kampeffektiviteten, og du kan enkelt bytte mellom hvilke du vil og til og med innlemme forskjellige jobber sammen for å få karakterene til å skille seg ut og spille slik du vil ha dem også. I tillegg til dette er det et system som lar deg tilpasse ubåtfartøyet ditt ved å utstyre det med kraftigere våpen og mer defensivt utstyr som kommer godt med når du kjemper mot marineskip på åpent hav.

Dette bringer meg til et av Heist II's mer unike og nye elementer: det er marine gameplay. I stedet for å bare jobbe deg gjennom en fortelling som hele tiden flytter deg mellom nivåene, har Thunderful innlemmet en oververden som du fritt kan utforske mellom å finne og starte oppdrag ved å kontrollere ubåten din. Verden er full av små hemmeligheter og kriker og kroker å oppdage, og den er også hjemsted for rivaliserende og datastyrte fartøy som vil angripe deg hvis du kommer for nær dem. For å slå tilbake må du justere og sikte inn skipets våpen på styrbord og babord side for å kunne ødelegge trusselen før den ødelegger deg. Det er veldig grunnleggende og består bare av noen få mekanikker, men det er et kjærkomment tillegg som gir det lille ekstra til SteamWorld-opplevelsen og bryter opp det turbaserte, strategiske gameplayet i selve oppdragene.

For de som lurer på tonen i dette spillet, så er den karakteristiske SteamWorld-sjarmen og humoren også bevart. Til tross for at det stort sett er et nytt persongalleri, føles de alle definerte og detaljerte, og som om du har kjent dem mye lenger enn du har gjort. I tillegg klarer Thunderful å beholde fortellingen som en sentral og interessant faktor ved å balansere tekstdialogen med stemmelagte filmsekvenser, som begge fungerer sammen for å gi en god følelse av eventyret du legger ut på. Hadde det vært fint å ha stemmelagt dialog hele veien? Absolutt, men teksten er vanligvis ganske kortfattet og overvelder ikke spilleren, så i praksis fungerer det fint.

Thunderful har også sørget for at estetikken og temaet i SteamWorld er bevart og fremhevet i Heist II også, med mer av den flotte håndtegnede kunsten og stilen som byr på tonnevis av detaljer og slående kulisser. Dette kombineres med et tematisk og fengende lydspor fra Steam Powered Giraffe som nok en gang vil få enhver sjørøver til å reise seg og danse en liten jigg.

Selv om jeg vil vente litt lenger og bruke mer tid på å spille til den kommende anmeldelsen før jeg går dypere inn i progresjonssystemene og de mange forskjellige våpentypene og verktøyene du kan skaffe deg, vil jeg allerede nå si at Steamworld Heist II ser ut til å være akkurat det vi ønsker oss; en rikere og mer mekanisk dyptgående oppfølger til det allerede strålende Heist. Det er sjarmerende, herlig, enkelt, men likevel med dybde, har varierte oppdrag som utfordrer, men ikke overvelder (med mindre du vil at de skal gjøre det, ettersom det er flere vanskelighetsgrader å velge mellom), og beviser nok en gang hvorfor vi fortsetter å elske og sette pris på SteamWorld-serien og dens kreative tendenser. Thunderful ser ut til å ha funnet nok en indie-vinner her.