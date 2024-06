Steamworld Heist II er rundt 30 timer langt

HQ

Steamworld Heist II er klar for PC og konsoller i begynnelsen av august, men vi har allerede fått sjansen til å spille spillet i en forhåndsvisning som du kan lese i dybden her.

Under vårt besøk i Los Angeles for Summer Game Fest fikk vi sjansen til å ta en prat med Thunderfuls Petter Magnusson for å lære mer om denne turbaserte strategioppfølgeren, inkludert hvor lang tid det faktisk vil ta å fullføre.

"Ja, dette spillet tar nesten 30 timer. Og ja, det er fortsatt en hovedhistoriekampanje. Det er sannsynligvis enda mer enn det hvis du vil gjøre alt. Men det er valg underveis når det gjelder hvilke oppdrag du vil fullføre. Du trenger ikke å gjøre alle sammen, men det er en ganske innviklet historie som starter med dette mannskapet, som jeg nevnte. Og, ja, de prøver å finne ut hva som skjedde med dette havet her."

Se intervjuet nedenfor for å lære mer om hva som gjør det nye marinesystemet så spesielt, og hvorfor Thunderful ønsket å lage en Heist-oppfølger etter nesten et tiår borte fra serien.