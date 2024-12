Steel Hunters avslørt under The Game Awards Betaen for det nye F2P-mech-shooteren fra Wargaming er fortsatt åpen

HQ Den nye free-to-play (F2P) mech-shooteren fra Wargaming, som bringer en unik blanding av Battle Royale og ekstraksjonsmekanikker, forventes å bli utgitt tidlig neste år. Betatesting på PC er imidlertid fortsatt åpen frem til 22. desember via steam. Spillerne tar kontroll over forskjellige mechs, og Wargaming legger vekt på at det å forstå komplikasjonene til den valgte maskinen betyr langt mer enn raske reflekser. Samarbeid og taktikk er av største viktighet i denne PvPvE-opplevelsen. Hvert lag må samle ressurser, gå opp i nivå og oppgradere utstyret sitt så raskt som mulig før det endelige slaget ved utvinningspunktet. Hver mech fungerer forskjellig og krever strategisk finesse for å utnytte sitt fulle potensial. Dette kombineres med klassiske strategier som bakholdsangrep og flankering. Jegerne jobber i par, og det ser ut til å være viktig å bruke evnene i tandem for å skape en symbiotisk spillestil. For øyeblikket er det syv forskjellige klasser avslørt, med en åttende klasse som skal avdukes "snart". Spillet er bygget med Unreal Engine 5 og har fullt ødeleggbare miljøer, noe som gir en ny dimensjon til taktisk spill. I tillegg vil spillet tilby en rekke byggemuligheter, utstyrskombinasjoner, samleobjekter og kosmetikk.