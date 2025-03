Steel Hunters klar for Early Access-debut i april

HQ

April ble nettopp litt travlere. Etter kunngjøringen på The Game Awards i desember 2024, er utvikleren Wargaming nå klar til å åpne dørene til sitt kommende mech-baserte flerspiller-actionspill, Steel Hunters.

Tittelen som kombinerer Battle Royale og ekstraksjonsbasert mekanikk vil debutere til å begynne med som et Early Access-prosjekt der fansen vil kunne oppleve en skifer av spillet uten å bruke en krone takket være sin gratis å spille modell.

Når det gjelder hvorfor Steel Hunters lanseres i utgangspunktet som et Early Access-spill, har Wargaming uttalt i en pressemelding at dette "gir samfunnet mulighet til aktivt å forme og utvikle spillet gjennom deres tilbakemeldinger frem til full utgivelse, og sikre at det blir den mest engasjerende og tilfredsstillende mech-shooter-opplevelsen."

Med flere spillbare karakterklasser kjent som Hunters å velge mellom, vil Steel Hunters debutere i sin Early Access-tilstand 2. april via Steam og Wargaming Game Center, og med dette i tankene har en ny trailer for spillet blitt publisert, som du kan se selv nedenfor.