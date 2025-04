Steel Hunters neste spillbare karakter er den hensynsløse Taurus

HQ

Det har bare gått noen uker siden Steel Hunters gjorde sin ankomst som et Early Access-spill på PC, men allerede Wargaming ønsker å utvide hva det tilbyr spillerne. Den første nye karakteren er blitt avslørt, med denne kjent som den hensynsløse Taurus, og den vil debutere raskere enn du kanskje hadde forventet.

Taurus Den nådeløse blir sett på som en nærkampskjemper som bruker sin styrke og ødeleggende hagle til å rive i stykker motstandere som kommer for nær den. Vi blir fortalt at for Taurus er smerte bare en sekundær tanke, for det som driver denne krigeren er adrenalinet og spenningen i kampen.

Når det gjelder når Taurus vil gjøre sin ankomst i Steel Hunters, vil karakteren debutere 29. april. Du kan se avsløringstraileren nedenfor, og lese våre inntrykk av spillet her.