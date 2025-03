Steel Hunters' sesonger vil vare rundt 12 uker hver

HQ

Neste uke, 2. april, vil Wargaming debutere sin kommende live games-as-a-service-tittel Steel Hunters i Early Access på PC, et prosjekt som, selv om det deler noen likheter med utviklerens World of Tanks/Warships titler, er veldig forskjellig i mange andre beregninger og områder. Vi fikk fortelle deg om mange av disse i vår nylige forhåndsvisning av spillet, som du kan lese her.

Men siden Steel Hunters vil ha et live-oppsett, om enn uten inntektsgenerering i starten av Early Access-perioden, hva vil dette bety for spillerne? Nylig snakket vi med kreativ direktør Sergey Titarenko og narrativ designer Ed Gentry for å lære alt om dette og mer.

Da vi først ble spurt om live-planene, fortalte Titarenko oss: "Vel, vi vil eksperimentere med formelen. Selvfølgelig er det vi slipper som en kjernemodus noe vi ikke vil stoppe på. Vi har noen flere ting vi tester og forsker på. Det er for tidlig å avsløre dette, men forvent kanskje en økning i antall spillere i troppen eller kanskje til og med å spille side mot side. Vi får mange tilbakemeldinger fra spillerne våre, og vi prøver å finne på noe som vil være av interesse for dem."

Titarenko gikk deretter et skritt videre for å snakke om tidspunktet for hver innholdsoppdatering. "Ja, det vil være en rytme hver 12. uke. Det vil være noe. Dette spillet vil bli drevet av Battle Pass-utgivelser og et godt verdiforslag i hvert Battle Pass, så en kombinasjon av karakterer, skinn, tilleggsinnhold, noen ganger kanskje nye moduser."

Etter dette hadde Titarenko og Gentry en frem og tilbake der de la til litt mer farge på dette emnet.

"Men ja, vi ønsker å ha regelmessige oppdateringer og hyppige utgivelser", sa Titarenko. "Hver sesong inneholder to Battle Passes og fortsetter å gå videre og fremover."

"Det er et reelt fokus, vil jeg si, på tilbakemeldinger fra spillerne," fortsatte Gentry. "Så hvis spillerne mener at det er klart, tror jeg det vil være en motivasjon."

"Og som du kan si om historiebuen i hver sesong," la Titarenko til. "Ja, så vi kommer til å ha definitive historiebuer i hver sesong."

"Ja, så vi kommer til å ha definitive historiebuer i hver sesong også," avsluttet Gentry med. "Så vi håper å kunne time den store lanseringen med noe mer eksplosivt på det tidspunktet. Litt tid til å bygge seg opp, og så virkelig sette i gang."

Du kan se hele intervjuet med paret nedenfor, for å høre mer om den narrative strukturen til Steel Hunters, hva som går inn i å skape en Hunter -karakter, hvorfor de gikk ned på Early Access-ruten og mer.