Steel Seed utsetter utgivelsen til 22. april på PC og konsoller

Stealth-actioneventyret Steel Seed kunngjør en liten forsinkelse i PlayStation-, Xbox- og PC-utgivelsen. Tittelen fra Italias Storm in a Teacup, kjent for Close to the Sun, har støtt på noen problemer i siste øyeblikk, og har valgt en liten forsinkelse før en rekke oppdateringer. Selv om vi forventet det 10. april, vil det nå bli utgitt på alle plattformer 22. april. Utgiver ESDigital Games 'markedssjef Ilia Svanidze kunngjorde avgjørelsen i en pressemelding :

"Siden kunngjøringen av spillet har entusiasmen din vært virkelig inspirerende, og vi vet hvor mye du har gledet deg til et dypdykk i en mørk sci-fi-fremtid på alle plattformer. Derfor vil vi være helt ærlige med dere: Vi har støtt på noen tekniske hindringer knyttet til porteringen av spillet til flere plattformer i forbindelse med sertifiseringstestene våre. I stedet for å forhaste lanseringen på konsoller og risikere en potensielt dårlig brukeropplevelse som krever raske oppdateringer, har vi tatt den vanskelige, men nødvendige beslutningen om å utsette lanseringen. Målet vårt er å sikre at alle spillere, uavhengig av plattform, får en jevn og finpusset opplevelse. Vi er forpliktet til å levere en best mulig opplevelse for spillerne våre. Denne ekstra tiden vil gi oss mulighet til å optimalisere og finpusse alle versjonene før lansering, slik at de holder den standarden vi vet at dere fortjener."

Uansett er en demo tilgjengelig på alle plattformer for Steel Seed, samt vårt intervju under forrige Gamescom, som du finner nedenfor.