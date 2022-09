HQ

Generelt sett har jeg alltid syntes at action-RPG-undersjangeren av spill er et litt tveegget sverd. På den ene siden forstår jeg og setter pris på hvordan utfordringen de tilbyr appellerer til en rekke mennesker, og likeledes er det mer enn tydelig at mange av denne typen spill er basert i veldig kreative og interessante verdener. Men samtidig, måten fortellingen formidles på (som ofte dreier seg om at spilleren bokstavelig talt finner ut alt selv), brukergrensesnittet, tilpasningselementene og til og med det veldig, veldig straffende gameplayet som føles som du tar ett skritt frem og to skritt tilbake, vel... la oss bare si at jeg aldri helt klart å appellere til disse delene av action-RPGer. Likevel, her anmelder jeg Steelrising, et action-RPG fra det talentfulle franske teamet som utviklet GreedFall, nemlig Spiders.

Det er to hovedgrunner til at jeg anmelder et slikt spill i denne omgang: først fremst synes jeg konseptet og settingen med en alternativ fransk revolusjon virker uvanlig og spennende, og for det andre fordi forhåndsvisningsversjonen jeg sjekket ut for noen måneder siden gjorde det klart at Steelrising ikke har alle de samme fallgruvene som andre spill i sjangeren. Det jeg mener med dette er at RPG-elementene føles mer strømlinjeformede og mindre komplekse, brukergrensesnittet mer håndterbart og intuitivt, og gameplayet så ut til å være mindre overveldende. Noe av dette er ikke helt oversatt til den endelige versjonen av spillet - spesielt sistnevnte siden Steelrising kan være en skikkelig utfordring til tider - men generelt sett bærer alt dette videre og gir et spill som er mer tilgjengelig, selv om det fortsatt er svært krevende.

Alle som har spilt et action-RPG vil umiddelbart kjenne seg igjen i Steelrising. Spillet handler om å komme seg gjennom et sted, mens du møter alle slags kraftfulle skapninger, og må bestemme om du skal kjempe mot dem eller flykte for å spare på sårt tiltrengt helse. Du får bare de nødvendige ressursene (Anima Essence) for å oppgradere utstyret ditt ved å beseire fiender, men hvis du dør i kamp, vil du på en typisk action-RPG-måte gjenoppstå på siste aktiverte Vestal (tenk Dark Souls sine bål), og etterlater alt av opptjent Anima Essence på liket ditt. Likhetene med Dark Souls stopper heller ikke der, siden gjenstander som finnes rundt om i verden vises som en slags glødende blå flamme slik at du lettere kan se dem på sine ofte godt skjulte gjemmesteder.

Kampsystemet spiller også på samme måte, men er merkbart mer flytende. Aegis, hovedpersonen i denne historien, er en robot akkurat som fiendene hun kjemper mot, men er mer smidig og tilsynelatende bygget med mer avansert teknologi, og kan derfor overgå de enorme mekaniske vesenene i kamp ved å bruke sin smidighet og evne til å unnamanøvrere innkommende angrep. Det er et system som føles langt mer givende og underholdende å spille enn de mer trege FromSoftware-spillene, ettersom manøvrerbarhet er nøkkelen her, både i horisontal og vertikal forstand.

Det vertikale elementet er ganske unikt for Steelrising også, siden det gir litt gjenspillbarhet til hvert av stedene du kan besøke. Etter hvert som du går videre i historien, vil du fortsette å finne gjenstander og utstyr som forbedrer Aegis' evner, for eksempel en gripekrok eller en måte å bryte bestemte vegger/dører på. Når du har disse evnene, kan du nå nye høyder og oppdage nye måter å bevege deg rundt på et nivå eller finne godt gjemt loot. Utforskningen føles ikke like tilfredsstillende som et typisk åpen verden RPG-spill, og er mer et produkt av å komme seg fra ett sted til et annet, men du kan se at Spiders har jobbet for å oppmuntre spillere til å gå tilbake til tidligere steder, selv om det er lite grunn til å gjøre det i en narrativ forstand.

Og når vi snakker om fortellingen, er dette et område jeg sliter litt med, fordi jeg på den ene siden liker konseptet med historien og hvordan den gir en ny tilnærming til den franske revolusjonen, samtidige som den beholder sentrale historiske elementer som ikoniske navn (som Robspierre og Marie-Antoinette) sterkt involvert. Men samtidig formidles hoveddelen av historien gjennom å finne lore rundt om i verden, eller ved å oppdage merkelig animerte flashback-sekvenser knyttet til hver karakter. I tillegg er interaksjonene mellom mennesker og Aegis litt følelsesmessig mangelfulle - hovedsakelig fordi Ageis er en robot og ikke viser noen menneskelig natur - noe som legger mye av ansvaret på bipersonene og deres til tider merkelige ansiktsanimasjoner. Det er en kombinasjon som ikke alltid fungerer helt.

Tilpasningen er også litt interessant, for selv om det er muligheter for å finne og endre våpen, rustninger, gjenstander og så videre, har jeg funnet ut at du fint kan holde deg til våpnene dine, oppgradere startutstyret ditt (forutsatt at det matcher spillestilen din) og klare deg helt fint med det. Det føles dermed litt poengløst å bruke ressurser på å oppgradere nye våpen du finner etter hvert når du allerede har et som fungerer like bra.

Steelrising har noen tilgjengelighetsalternativer jeg virkelig setter pris på. De kan gjøre spillet mer tilgjengelig for de som trenger det. Du kan fint ignorere disse fullstendig og spille spillet slik Spiders hadde til hensikt, eller du kan fjerne funksjonen som gjør at du mister Anima Essence ved død, få fiender til å gjøre mindre skade, og så videre. Det gir et bredere publikum mulighet til å nyte spillet samtidig som det bevarer integriteten, og jeg kan ikke se det som noe mindre enn en positiv funksjon.

Selv om jeg synes Steelrising mangler noe av vidunderet og ambisjonene som for eksempel Elden Ring tilbyr, er dette fortsatt et formidabelt og underholdende action-RPG-spill. Det er utfordrende, satt i en vakkert realisert verden proppet til randen med muligheter og trusler, og spiller flytende og jevnt. Det er slett ikke et perfekt spill, men det har nok karakter og individualitet til at det kan stå alene i en ellers veldig kompetitiv undersjanger.