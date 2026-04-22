Steelseries Aerox 3 Wireless (Gen 2)

Som vi har skrevet mange ganger før, er det på ingen måte enkelt å produsere en konkurransedyktig lettvektsmus i 2026. Etter en rekke bunnsolide tilbud fra ledende aktører på markedet er forventningene skyhøye, og siden disse musene vanligvis er ganske dyre, må de ikke bare prestere godt, men heller ikke mangle for mange viktige funksjoner.

SteelSeries har tradisjonelt hatt god forståelse for hva forbrukerne vil ha, og har også hatt for vane å levere dette uten å ta for mye betalt for produktene. Det siste tilskuddet til sortimentet er en oppgradering av deres perforerte ytelsesmus, Aerox 3 Wireless, og ved første øyekast er det faktisk en omfattende makeover.

Først og fremst er den fortsatt perforert, det vil si at det er hull i plasten i et tradisjonelt bikakemønster over hele overflaten. Dette betyr at vekten er redusert til 68 gram, 8 gram mer enn Logitechs Pro X2 Superstrike, men den koster også 40 % mindre, så det er kanskje akseptabelt. Den ser ut til å være designet for å være kompakt, noe som gjør den litt liten for en fyr med store hender som meg, og det ambidekstrale designet betyr også at det ikke er mulig å forme hvor du plasserer høyre tommel. Resultatet er et litt kompromittert design, etter min mening, men jeg er tydeligvis alene om å etterspørre en mer skulpturell designprofil. For ja, du kan bruke den med venstre hånd, og det er vel og bra, men du kan uansett ikke flytte på de to museknappene, så helt ambidekstral er den tross alt ikke.

Batteritiden er 120 timer via 2,4 GHz, som fungerer via en dedikert dongle som dessverre ikke kan lagres inne i selve musen. Heldigvis er det også Bluetooth 5.0 her, som gir opptil 200 timers bruk. Selv om den er perforert, har den IP54-sertifisering takket være et såkalt AquaBarrier-belegg mot støv og vann. De har også økt størrelsen på PTFE-føttene på undersiden, slik at musen glir smidigere.

Til sammen gir dette et design og en funksjonalitet som i det store og hele treffer blink. Alle de mest avgjørende aspektene ved en moderne, allsidig prestasjonsmus er til stede, og bortsett fra den litt for lille designen (i hvert fall for meg), er den komfortabel nok.

Sensoren er nok en gang SteelSeries' egen TrueMovie 26K, en optisk sensor som kan gi opptil 26 000 DPI - en oppgradering fra de tidligere 18 000 - og den har nå også en pollingfrekvens på 4 000 Hz, som teknisk sett er fire ganger raskere enn tidligere. Dette oppnås via SteelSeries Quantum 4K Wireless-tilkoblingen, som har vært bunnsolid gjennom hele testperioden og ikke mangler noen konkurransedyktige funksjoner eller funksjonalitet. Samlet sett kan dette lett betraktes som 1:1-sporing på nivå med den nevnte Logitech-modellen, og i de mer rykkete titlene som Counter-Strike 2 kan man hevde at spesielt avstemningsfrekvensen på 4000 Hz utgjør en merkbar forskjell.

Dette har naturligvis en innvirkning på batterilevetiden, ettersom de 120 timene er spesifisert ved 1000 Hz, men ærlig talt vil de fleste sannsynligvis bare plugge den inn i den situasjonen, eller akseptere nedgangen i batterilevetid under disse spesifikke omstendighetene. Man kan argumentere for at det faktum at musen veier det samme som 2022-modellen er litt skuffende, men når PTFE-føttene glir så godt og spesifikasjonene gir mulighet for slik finjustering, er det sannsynligvis ikke så avgjørende, selv ikke for de mest hardcore brukerne.

SteelSeries har levert her, og selv om jeg gjerne skulle hatt en litt større konstruksjon, og kanskje en tilbakevending til den mer tilpassbare fysiske designen som gjorde det mulig for brukerne å bytte sidepaneler for en mer skulpturell, komfortabel profil, er det vanskelig å argumentere mot en mus som koster drøyt 100 pund og leverer så mye.