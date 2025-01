Steelseries Apex Pro Gen 3

HQ

SteelSeries' Apex -serie har en del år på baken, og jeg husker med gru den dagen jeg innså at kabinettet var metallforsterket etter å ha slått det inn i skjermen min og plutselig sto uten skjerm, alt mens jeg badet i angstens svette. Det er mange år siden, sannsynligvis et tiår, og mye har endret seg siden den gang, men heldigvis har ingen flere skjermer blitt avlivet.

Ikke bare har tiden gått for Apex, men det har også skjedd en uovertruffen utvikling. I den nyeste versjonen har selskapet endelig bestemt seg for å utstyre tastaturbryterne med stabilisatorer. Dette er nødvendig, ikke bare fordi tastene skrangler uten dem, men når jeg blir sint, må tastene kunne tåle en støyt. Apropos skrangling, Apex kunne trengt litt finpuss på lydsiden, og interiøret har nå tre lag med dempeskum, akkurat slik du kjenner det fra spesialtastaturer. Ettersom sistnevnte har falt i pris de siste årene, har vi sett en sammensmelting av de to typene når det gjelder pris. Dette gjør det enda viktigere for produsenter av ferdige løsninger som SteelSeries å levere de samme funksjonene, den samme kvaliteten og den samme prisen. Det tredobbelte dempeskummet i dette tilfellet gjør en verden til forskjell for meg, og stabilisatorene øker kvalitetsfølelsen og, ikke overraskende, stabiliteten i tastetrykket betydelig, noe som er å forvente i denne prisklassen. Bryterne er nå smurt fra fabrikken som standard, og det er flott at SteelSeries har satset seriøst på å lage noe som ikke bare er raskt, men som også føles og høres spesielt bra ut. Du bør forvente så mye for £ 220.

I dag er Apex -serien en ganske solid søyle i SteelSeries' produktutvalg, og etter lang ventetid har serien blitt oppdatert med mange moderne funksjoner, selv om jeg vil hevde at den gamle Apex -serien fortsatt er ganske solide produkter. SteelSeries skal ha ros for å ha inkludert en håndleddstøtte. Det er ikke nødvendigvis tilfellet for alle tastaturer i denne prisklassen, men det oppveies av at jeg har vanskelig for å forstå hvorfor du ikke kan få trådløs tilkobling på Apex -tastaturet med mindre du velger TKL-utgaven. Hva slags merkelig markedsundersøkelse er det som sier at folk som vil ha trådløst og de som liker et numerisk tastatur aldri er de samme? Spesielt med tanke på at det er ganske mange konkurrenter som tilbyr det.

Dette er en annonse:

Gen 3 -serien er gjennomgående ganske fokusert på å være raskere og, vel, smartere enn alle de andre. Den er fortsatt basert på erfaringer fra profesjonell e-sport, og det bør ikke skremme folk bort, for det er mye erfaring der som har resultert i et solid produkt.

Omnipoint 3.0 -bryterne er det store salgsargumentet. Deres fulle navn er "OmniPoint 3.0 Adjustable HyperMagnetic Switches with Analogue Hall Effect Magnetic Sensor". Det er det hele. Det er altså med magnetiske sensorer, den såkalte Hall Effect -typen, og de aktiveres 20x raskere og har 11x raskere responstid enn... eh... vel, det står ikke hva basisnivået er, men hvis du leser nederst, står det at sammenligningsgrunnlaget er en "tradisjonell mekanisk bryter", som vi kan anta betyr de originale røde og brune bryterne fra Cherry som kickstartet hele bølgen av mekaniske brytere for mange år siden. Personlig synes jeg det er litt problematisk at det ikke finnes noe referansepunkt for påstanden om hvor mye bedre den er, selv om det er sant. På den annen side skal SteelSeries ha ros for tastaturets totale responstid på 0,7 ms.

For mange vil det ikke komme som noen overraskelse at aktiveringspunktet for hver tast kan justeres individuelt i trinn på 0,1 mm. Med 4 mm slaglengde gir dette 40 valgmuligheter, men i praksis vil man ofte velge å ha differensiert aktivering av ulike funksjoner. Personlig foretrekker jeg å ha en ekstremt lett aktivering på 0,1 mm på R-tasten for å lade et våpen og full vandring på 4 mm på G-tasten, som ofte brukes til granater. Jeg ser imidlertid frem til den dagen jeg kan ha funksjonell motstand i en tast, noe som betyr at granatkastertasten vil prøve å skyve tilbake med mer og mer kraft jo lenger du holder den nede for å emulere at det til slutt vil gå galt. Men ikke bekymre deg, det er ikke nødvendig å fikle med innstillingene på den måten. Forhåndsdefinerte innstillinger er en ganske integrert del av SteelSeries' produkter, og dette er ikke annerledes. GG-programvaren deres er fylt til randen med forhåndsdefinerte innstillinger, med det passende navnet GG QuickSet.

Dette er en annonse:

Rapid Trigger og Rapid Tab er det nye sort, og SteelSeries er med på bølgen også her. Det er ganske enkelt slik at du binder et sett med taster sammen, og uansett hva som skjer, vil den siste tasten som trykkes være den som "gjelder". Fordelen med dette er at du ikke trenger å bevege fingrene bort fra tastene, og du kan aktivere en tast selv om du ennå ikke har sluppet den første du trykket på. Rapid Tab er kanskje først og fremst for FPS-spillere, men det finnes mange av dem. Rapid Trigger er en lignende løsning. Her kan du gi en motkommando til en tast ved å slippe den eller trykke på den igjen. Kombinert med dobbeltfunksjonalitet kan en tast aktiveres til å gjøre én ting når den trykkes til punkt X, og deretter gjøre noe annet når den trykkes lenger ned til punkt Y, noe som eliminerer behovet for to taster. Nå kan jeg bruke samme tast til å huke meg ned og legge meg helt ned. Dette er flott i alle spill med skytevåpen, og selv for en som ikke spiller så mye konkurranseskyting, gir de nye Rapid -funksjonene mening.

Protection Mode er en av de tingene SteelSeries skal ha ros for. Enkelt sagt reduserer den følsomheten til omkringliggende taster når en spesifikk tast aktiveres, eller mer praktisk, du kan ved et uhell trykke ned en sidetast uten at den aktiveres. Dette er kanskje en av de mest oversette, men nyttige tingene etter min mening, og hvis du for eksempel spiller Riftbreaker, der mange taster ligger ved siden av hverandre, er det ganske nyttig i praksis også.

Som med de tidligere toppmodellene deres er det en liten OLED-skjerm som enten kan brukes til å se og sette opp de mer grunnleggende tingene eller se statusen til maskinvaren din. Jeg elsker det, spesielt måten de viser aktiveringen av tastene på. Jeg må imidlertid innrømme at jeg hovedsakelig bruker den til å sjekke volum og CPU-temperatur. Som forventet er tastene dobbeltstøpte, og det følger med en fin USB-kabel.

Byggekvaliteten er ganske god, men ettersom markedet for tastaturer med metallkapsling vokser raskt, har anmelderne blitt vant til at et godt tastatur veier mye mer enn de 1 400 g som Apex Pro Gen 3 veier. SteelSeries kunne ha økt skjønnhetsfaktoren litt mer og laget alt i en eller annen form for metall.

Det finnes mange definisjoner av et godt gaming-tastatur: Dette er for de mer ambisiøse som trenger ekstra funksjonalitet og mange muligheter til å tilpasse alt.