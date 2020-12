SteelSeries Arctis 7P & 7X-produktfremvisning

SteelSeries vil gi deg opplevelsen av neste generasjons trådløse lyd, batteritid, komfort og allsidighet på din nye konsoll, enten du har gått for PS5 eller Xbox Series.

Arctis 7X og 7P er designet for både PlayStation 5 og Xbox Series, samtidig som de er kompatible med tidligere generasjon samt PC, Nintendo Switch og Android-enheter. De byr på tapsfri trådløs 2,4 GHz-lyd utformet for ultralav latens, en Discord-sertifisert ClearCast toveis mikrofon og 24 timers batteritid.

For mer info, se videoen nedenfor!

Du ser på Annonser

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.