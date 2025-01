Steelseries Arctis Gamebuds

HQ

SteelSeries har, i likhet med mange andre, innsett at det er mye penger å tjene på in-ears, og helst slike som du kan bruke i alle situasjoner.

Deres bud er derfor GameBuds - og selv om det ikke er SteelSeries' feil, må du huske på om du kjøper PlayStation- eller Xbox-versjonen. Som alltid bryr PC-brukere seg ikke, og det samme gjelder mobilbrukere. På den annen side kan du bare få den hvite versjonen for PlayStation, mens andre plattformversjoner også kommer i svart. Kofferten til dem er fin og diskret, men også litt stor. Om dette skyldes batteriet eller den medfølgende USB-C-donglen, er jeg ikke sikker på, men jeg har jakker med store lommer, så det endte opp med å være et begrenset problem. På den annen side hadde jeg kanskje forventet et litt mer luksuriøst etui til en pris på £160, men på den annen side betyr det også at det tåler mye røff håndtering uten å gå i stykker.

Det store salgsargumentet er egentlig ikke at den kjører på både radiobølger og Bluetooth 5.3, selv om det er ganske kult, men snarere at det finnes tilpassede lydprofiler for mer enn 100 spor. Det er noe SteelSeries har gjort mye av opp gjennom årene, og selv om jeg gjerne skulle skrevet at det ikke utgjør noen forskjell, ville det ikke vært sant, for det gjør det, spesielt i skytespill. Det er også støtte for Tempest 3D og Sonar 3D audio.

Dette er en annonse:

Passformen er fantastisk. De har virkelig truffet spikeren på hodet, og jeg er faktisk villig til å tro at utformingen av selve kroppen er basert på 62 000 skanninger av folks ører. Det er 31 000 menneskers skanningsdata, og den leveres med små silikonpropper i forskjellige størrelser. Det er aktiv støydemping og IP55-klassifisering for dem som ønsker å bruke dem når de trener på det lokale treningssenteret. Jeg hadde imidlertid problemer med å finne ut noe mer spesifikt om støydempingen, for selv om den er fin til vanlig bruk, må den være enda kraftigere for mitt lokale treningsstudio og brøleapene som ser ut til å være fastboende der.

Batteritiden er på 40 timer totalt, 10 timer og deretter en pause i etuiet for å låse opp de resterende 30 timene, og dette støtter trådløs Qi-lading. Bærekomforten er også ganske god, da de sitter veldig godt og er svært lette, og den relativt lave profilen gjør at de sitter godt inne i øret og langt mer naturlig enn mange andre. De ser ut til å være neodymium-enheter, men dessverre har de valgt å ikke gå i detalj om det eller hvilket brikkesett som driver dem.

SteelSeries-appen kan virke litt overveldende ved første øyekast, men den er faktisk godt og logisk organisert og inneholder ganske mye rå funksjonalitet. Den automatiske pausefunksjonen er ganske aggressiv, og jeg slo den raskt av, men det er nettopp det som er poenget: Du kan tukle med nesten all funksjonalitet i SteelSeries-appen hvis du vil.

Dette er en annonse:

På den litt mindre positive siden er det bare SBC-støtte. Jeg forventer ikke ultra-super Hi-Res DXD-lyd, de er tross alt laget for gaming, men AptX HD hadde vært et minimum. Bortsett fra det synes jeg mikrofonkvaliteten er ok, men det er omtrent det. Det er tross alt et område som ellers har vært veldig mye i fokus.

Lydkvaliteten er ganske rimelig, ikke bare for spill, men også for musikk i hverdagen. Personlig ville jeg foretrukket å ha separate enheter for pendling, sport og spilling, men det blir fort dyrt. Andre gaming-øretelefoner er ikke GameBuds overlegne i funksjonalitet og lydkvalitet, men når det gjelder et par hverdagsøretelefoner, er konkurransen knallhard, spesielt når det gjelder dynamisk bassgjengivelse, som for eksempel med stortromme. Det er vanskelig å matche de dyre konkurrentene som kun er laget for musikk.

Så er GameBuds verdt pengene? Ja, på en måte. Jeg synes fortsatt at £160 for et par spill-øretelefoner er ganske mye penger, men tilpasningen til individuelle spill tilfører noe ekstra. Det krever imidlertid at du erkjenner at EQ er en nødvendighet for å optimalisere for spillene dine. Hvis du primært bruker dem til klassisk musikk på vei til jobb, bør du kanskje vurdere noe annet. Til det formålet de ble laget for, nemlig spilling på tvers av plattformer, er de fantastiske.