Steelseries Arctis Nova Elite

I likhet med Apple før det, ble SteelSeries nylig gjenstand for kritikk, ikke for et skuffende produkt, men utelukkende på grunn av prisingen av dette produktet. Dette skal ikke forstås som et forsvar, men snarere som en innramming av debatten rundt det nye Arctis Nova Elite, et hodesett som i hovedsak dobler prisen til hele £ 600 - i hovedsak en første for et spillhodesett.

HQ

Men som jeg skrev, er dette ikke første gang blant hodesettene. Bang & Olufsen tar regelmessig dobbelt så mye, og som nevnt ble Apple også fanget i hypen med AirPods Max. Bekymringen er selvfølgelig at dette hoppet vil bli normalisert, men poenget er at prising er en dynamisk, kompleks og vanskelig ting å bedømme.

Vi kan imidlertid ta en titt på hva Arctis Nova Elite kan gjøre. Oppsettet ligner på det du kjenner fra Arctis Nova Pro Wireless, så vi har omtrent samme form, det samme lille kommandosenteret som huser det ekstra batteriet som du raskt kan bytte ut, og tilgang til grunnleggende innstillinger og tilpasningsmuligheter. På innsiden finner vi de nye 40-millimeters karbonfiber-driverne, som er innkapslet i messing. Disse er også "pistoniske", noe som betyr at vibrasjonene skjer på en mye renere måte, og skal derfor skape en klarere lydprofil fra 10Hz til 40KHz. Det er Hi-Res Audio over 2,4 GHz trådløst, som er plassert i den tidligere nevnte kommandomodulen, og en LC3+ Bluetooth-kodek, som muliggjør såkalt "Omniplay", som er det vi andre ville kalt "multipoint".

Det er faktisk oppgraderinger over hele linjen, selv om formen er den samme. SteelSeries' allerede imponerende mikrofon, som på genialt vis kan oppbevares helt anonymt inne i en av koppene, er nå 32KHz/16-bit og høres helt strålende ut, og det er også en ny stråleformende mikrofon, slik at du ikke trenger å ta ut selve mikrofonen hvis du ikke vil.

Dette er en annonse:

Den lille kommandomodulen har nå tre innganger, noe som gjør den virkelig plattformuavhengig, og den bytter mellom de individuelle inngangene basert på hvilken inngang som er aktiv. Det finnes til og med en 3,5 mm-inngang og støtte for Xbox' kompliserte Wireless Protocol, så her skal alle plattformer prioriteres og fungere sammen, noe som faktisk skjer utrolig sjelden.

Takket være hodebøylen, de luftige, tykke bitene av minneskum på koppene og den nesten Alcantara-lignende overflatebehandlingen Elite har fått, er dette uten tvil det mest behagelige spillhodesettet jeg noensinne har hatt på meg, og det finnes ingen sammenligning. De små volumhjulene er dekket av messing og har et utrolig taktilt klikk når du vrir på dem, og hver eneste knapp er omhyggelig utformet. På nært hold er dette et utsøkt design som andre produsenter bare kan drømme om å komme i nærheten av.

Batterilevetiden er på 30 timer, men den kan nesten være uendelig, for en full opplading er bare et enkelt bytt unna, og dermed omtrent 10 sekunder unna. Og så er den nevnte mikrofonen virkelig utmerket, det er den bare.

Dette er en annonse:

Lyden fra de nevnte karbonfiberdriverne slår utvilsomt Audezes Maxwell, som vi tidligere har rost for å ha en av de mest karakteristiske og imponerende lydsignaturene i et hodesett som er spesielt designet for spillbruk. Selv om jeg aldri helt har trodd på hele konseptet med 3D-posisjonering og separat innstilling som gjør deg mer bevisst på et tredimensjonalt virtuelt rom, er både surroundlyden og spesielt den forbedrede ANC-enheten virkelig noe du kan føle. Signaturen er varm, kompatibiliteten er allsidig på tvers av sjangre, og det er ... vel, bare magisk.

Så nei, jeg kommer ikke til å sitte her og si at gaminghodesett må koste 600 pund, eller at de burde gjøre det. Alt er dyrt nok som det er, og det er et smart trekk for SteelSeries i en tid der prisbevisstheten er større enn noen gang før. Men samtidig er dette uten tvil det beste spillhodesettet jeg noen gang har testet, og poengsummen må derfor gjenspeile det. Om de er verdt den høye prisen for deg, kan jeg ikke avgjøre, men jeg vil fra nå av referere til Elite som "gullstandarden".