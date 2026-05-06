Steelseries Arctis Nova Pro Omni

Det er relativt lett å forelske seg i et nytt SteelSeries-hodesett hvis du allerede føler at deres unike kombinasjon av funksjoner og designvalg plasserer dem helt i toppen av markedet. Men det er bare slik jeg føler det. Det er dypt forankret i spesifikasjonene og designvalgene som jeg mener gir den perfekte kombinasjonen, og siden disse er gjentatt i Arctis Pro, deretter Arctis Nova Pro og nå sist Arctis Elite, har vi et ganske positivt utgangspunkt, for å si det sånn.

Det siste tilskuddet til serien heter Arctis Nova Pro Omni, og la oss bare begynne med å liste opp disse høydepunktene, som riktignok går igjen andre steder i SteelSeries' sortiment, men som fortjener ros gang på gang. Først og fremst er SteelSeries' premiumhodesett fortsatt de absolutt bestbygde og mest komfortable på markedet. Det er akkurat passe mye minneskum i øreputene for å gi behagelig passiv isolasjon fra omverdenen, og konstruksjonen er verken for fleksibel eller for stiv - det er akkurat slik det skal være. På sidene finner vi nok en gang taktile, fysiske knapper som du raskt vil lære deg å bruke uten å måtte lete etter dem først.

Den fantastiske OmniCast Pro-mikrofonen er fortsatt gjemt inne i selve ørekoppen, slik at du ikke trenger å trekke den ut eller vippe den opp når den ikke er i bruk. Det er innebygd Noise Rejection, som på en glimrende måte klarer å skille stemme fra bakgrunnsstøy, og den kommer aldri i veien. Den leverer lyd ved 32 kHz/16-bit, og jeg har praktisk talt ingenting å klage på.

Og slik fortsetter det bare. GameHub er både kraftsenteret som "Omni"-funksjonaliteten springer ut fra, men det er også her det splitter nye batteriet ditt sitter klart når headsettet uunngåelig går tom for strøm. Det tar 10 sekunder, for batteriet er som alltid gjemt bak et magnetisk deksel i en av ørekoppene, og så er du klar til å bruke det. Denne løsningen betyr at du aldri, virkelig aldri, vil komme i en situasjon der headsettet ikke har nok strøm når du virkelig trenger det, og det er helt sjokkerende at ingen har klart å kopiere den, eller i det hele tatt har prøvd seg på ideen.

Komfort, bekvemmelighet, fysiske knapper, en fantastisk mikrofon som enkelt kan gjemmes bort, så dette er fortsatt litt av en "seiersrunde", er det ikke? Lyden er også fantastisk. Den leveres av spesialtilpassede 40 mm neodymmagnetelementer som dekker 10-40 000 Hz. Det er støtte for Hi-Res 96kHz/24-bit, og den aktive støykanselleringen her er overraskende effektiv. Ikke bare det, men det er også Bluetooth 5.3 og LE Audio, noe som betyr at du kan koble til en hel rekke ekstra enheter hvis behovet skulle oppstå.

Og så er det hele "Omni"-aspektet. Det SteelSeries egentlig sier her, er at Arctis Nova Pro Omni er et av de få headsettene på markedet som virkelig er plattform-agnostiske. Med det mener jeg at du bare trenger å kjøpe denne ene modellen for å være garantert tilgang og hele funksjonssettet for PlayStation 5, Xbox Series, Switch og Switch 2, PC, Meta Quest, smarttelefoner, you name it.. Faktisk kan du i prinsippet bruke GameHub-boksen til å få tilgang til en Xbox Series X, PS5 og PC via de dedikerte USB-C-portene, koble til telefonen din via Bluetooth og optisk til en dedikert mikrofon på samme tid .

Og det stopper ikke engang der, da det er støtte for Spatial Audio, pluss støtte for Tempest 3D på PS5 og Windows Sonic Spatial på Xbox. I mange andre henseender er det et spesielt behov for distinkte Xbox-versjoner av de samme produktene, på grunn av Microsofts litt irriterende Wireless Protocol, men her fungerer alt, og alt på en gang, også.

Prisen er fortsatt høy, men som vi har argumentert for, kan jeg ærlig talt ikke tenke meg et hodesett som tilbyr like mye, og som leverer den beste versjonen av hver eneste en av disse distinkte funksjonene. SteelSeries beviser nok en gang at deres formel, deres rammeverk, er så presist avstemt at det rett og slett er umulig å ikke bli fullstendig blåst bort av dette. Det er godt gjort.