Stéfanos Tsitsipás forsoner seg med faren, men må forlate Canada i utide

Stéfanos Tsitsipás kunngjorde at han har forsonet seg med sin far Apóstolos, og har ansatt ham som trener igjen, ett år etter bruddet. Apóstolos hadde trent Stéfanos siden spilleren var 12 år gammel, og hjalp ham til å nå tenniseliten, inkludert tre Grand Slam-finaler. Men i fjor kunngjorde han plutselig at det var slutt mellom dem.

I ettertid sa Tsitsipas at hans "reaksjon og oppførsel ikke var moden" og at han mistet kontrollen, men at han siden har forsonet seg (via Punto de Break). Og etter forrige Wimbledon, da Tsitsipas' siste trener, Goran Ivanisevic, sa at han "aldri hadde sett en så uforberedt spiller i hele mitt liv" da Stéfanos ble slått ut i første runde, spurte den greske spilleren faren sin.

"Noen reiser har en tendens til å gå tilbake til der de begynte. Etter en tid borte fra hverandre har jeg gjenforent meg med den personen som først trodde på meg, nemlig faren min. Jeg er takknemlig for å få dele banen og veien videre med ham igjen. Vi har vært gjennom alle kapitlene på denne reisen sammen, og det neste føles riktig. Noen ganger er det å komme hjem det dristigste steget fremover", skrev Stéfanos på Instagram.

Den 26 år gamle grekeren, som tidligere var nummer 3 i verden, er inne i en sportslig krise og ligger for øyeblikket som nummer 30 i verden. Hans første kamp siden han kom tilbake med sin far, var imidlertid nok en exit i første runde i Canadian Open mot Chris O'Donnell.

Før nederlaget innrømmet Tsitsipás at han følte seg "bedre og bedre. For tre uker siden kunne jeg ikke ha forestilt meg å være i den posisjonen jeg er i nå, for jeg var i veldig dårlig form, spesielt fysisk."