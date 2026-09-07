Stefanos Tsitsipas’ nederlag setter også en stopper for den lengste rekken i tennis, som har vart i 151 år

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Da Ben Shelton beseiret Stefanos Tsitsipas i åttendedelsfinalen i US Open og dermed sikret seg en duell mot Carlos Alcaraz, satte han uforvarende en stopper for den eldste uavbrutte rekken i herretennis. I de siste 151 årene, siden den første Grand Slam-turneringen for menn ble avholdt på Wimbledon i 1877, har det alltid vært en spiller som bruker enhånds-backhand – et av de mest tradisjonelle slagene i tennis – i semifinalen i minst én av de fire Grand Slam-turneringene hvert år.

Imidlertid har 2026 vært det første året på 151 år, etter 524 Grand Slam-turneringer, hvor ingen mann som bruker enhånds-backhand har kommet seg til semifinalen: det var ingen i Australian Open, Roland Garros og Wimbledon, og nå som vi er i kvartfinalene i US Open, er det ingen av de åtte gjenværende spillerne på Flushing Meadows som bruker dette elegante, men utdaterte slaget.

Faktisk spøkte Tsitsipas til og med i forrige runde med at han «ville starte en bevegelse, #KeepOneHanderAlive eller noe sånt», og forklarte at han har veiledet en ung spiller i Japan for å oppmuntre ham til fortsatt å bruke det slaget.

Bare Musetti holdt enhåndsbackhanden i live i fjor, men det gikk ikke så bra i år...

For en måned siden delte tennisforfatteren Bastien Fachan en liste over spillere som fremdeles bruker enhånds-backhand i tennis, hvor kun Lorenzo Musetti, Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas, Daniel Altmaier, Giovanni Mpteshi Perricard og Aleksandar Kovacevic var blant de 100 beste.

Tennisexperter har til og med telt hvor mange ganger en spiller som bruker eller har brukt dette slaget, har nådd semifinalen i en Grand Slam-turnering. I US Open har ingen menn klart det siden 2020-utgaven (Dominic Thiem, som beseiret Zverev det året).

I fjor var det bare Musetti, som nådde semifinalen i Roland Garros 2025, som holdt rekken i live – en rekke som nå offisielt er over... takket være Shelton, som slo Tsitsipas og som også slo Shapovalov i forrige runde.