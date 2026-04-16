Stefanos Tsitsipas synker til den laveste rankingen på åtte år etter nok et tap i første runde

Stefanos Tsitsipas fortsetter å synke på ATP-rankingen, og den 27 år gamle grekeren, som en gang ble ansett som en av de beste i verden, to ganger Grand Slam-finalist, vinner av 12 ATP-titler, inkludert ATP Finals i 2019 og tre Masters 1000-turneringer, ble eliminert av Fábián Marozsán i første runde av Munich Open på onsdag (i en kamp som ble avbrutt på tirsdag på grunn av mørket), da han tapte 3-6, 7-6(5), 6-4.

Forrige måned led han karrierens verste nederlag, da han tapte 6-0, 6-1 for Arthur Fils på 55 minutter i Miami Open. Han faller nå fra 67. til 70. plass i verden, hans laveste plassering på åtte år. Han vant Dubai Tennis Championships i mars 2025, og siden da har han ikke nådd lenger enn til tredje runde i noen turnering.

Den greske spilleren sa etter kampen at han vet at å falle på rankingen vil bety at han må møte tøffere motstandere i de tidligere rundene. "Det er ikke lett å møte dem tidlig, men jeg aksepterer også utfordringen og jeg aksepterer min nåværende posisjon og tilstand, at disse tingene må skje for at jeg skal komme meg tilbake til der jeg hører hjemme".

Verre er det at Tsitsipas' profesjonalitet ofte blir satt spørsmålstegn ved: Han brøt forholdet til sin far og trener Apóstolos, som han jobbet med siden han var 12 år gammel, men hans neste trener, Goran Ivanisevic, sa at han "aldri hadde sett en så uforberedt spiller i mitt liv" da Stéfanos ble slått ut i første runde i Wimbledon 2025; Tsitsipas forsonet seg med sin far kort tid etter.