Stefanos Tsitsipas taper 6-0, 6-1 for Arthur Fils: Ett år fanget i tredje runde

Stefanos Tsitsipas led et av de mest sjokkerende nederlagene i karrieren, da han tapte 6-0, 6-1 for Arthur Fils på 55 minutter i Miami Open, hans største nederlag noensinne, femte gang av fem kamper der han taper for Fils (sjokkerende sammenlignet med de 12 gangene av 13 kamper Tsitsipas har slått Alex de Miñaur).

Under kampen klaget Tsitsipas til stoldommeren over at lyset på stadion var for svakt. "Du burde skamme deg", sa han til dommeren. "Jeg kan ikke se ballen, jeg vet ikke hvordan han kan se ballen", sa en skjelvende Tsitsipas, som allerede hadde tapt det første settet.

Den 27 år gamle grekeren startet et lovende løp i Miami Open, der han slo Alex de Miñaur, nr. 6 i verden, i strake sett, men måtte se seg slått av Arthur Fils, den 21 år gamle franskmannen som for øyeblikket er rangert som nummer 31.

Det har vært noen tøffe måneder for Tsitsipas, som nå er rangert som nummer 51. Han har ikke klart å komme lenger enn til 3. runde i noen av kampene siden hans siste turneringsseier, Dubai Tennis Championships i februar-mars 2025. Ifølge Jeu, Set et Maths har Tsitsipas tapt seks ganger i sin første kamp, ni ganger i sin andre kamp og fem ganger, inkludert i Miami 2026, i sin tredje runde, en mangel på stabilitet som nå har vart i et år, noe som er skuffende for den tidligere verdenstreeren og Australian Open- og Roland Garros-finalisten.